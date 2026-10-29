SEP anuncia pases dobles y gratis para el Gran Premio de México; ‘nos vemos en el live’: Delgado

“Pases dobles para viernes, sábado y domingo. Nos vemos en el live”, anunció Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al informar sobre una dinámica para regalar entradas al Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1 a estudiantes de bachillerato público de la Ciudad de México y el Área Metropolitana.

La iniciativa, anunciada como un apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla 45 pases dobles, equivalentes a 90 accesos, para asistir a las actividades del campeonato en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los interesados deberán conectarse este jueves 29 de octubre de 2026, a las 17:00 horas, a la transmisión en vivo de la cuenta oficial de TikTok de la SEP, @sep_mx.

Durante el directo, Mario Delgado dará a conocer las instrucciones para participar y competir por uno de los accesos disponibles. La recomendación es ingresar al perfil oficial antes de que comience la transmisión y seguir las indicaciones que se comuniquen.

Participar no garantiza ganar un boleto, ya que la convocatoria contempla una cantidad limitada de entradas.

¿Quiénes pueden participar?

La dinámica está dirigida a estudiantes activos de bachilleratos públicos de la Ciudad de México y el Área Metropolitana. Los interesados deben verificar que cumplen con los requisitos y consultar las condiciones que la SEP establezca durante la transmisión.

La convocatoria no está planteada como una promoción abierta para todo el público, sino como una oportunidad para jóvenes que cursan el Bachillerato Nacional en planteles públicos de la zona señalada.

Los 45 pases dobles se distribuirán entre las tres jornadas del Gran Premio de México 2026: 15 para el viernes, correspondientes a las prácticas; 15 para el sábado, durante la clasificación, y otros 15 para el domingo, día de la carrera principal.

Cada pase doble contempla el acceso para dos personas, sujeto a las condiciones del boleto asignado. En conjunto, la dinámica ofrece 90 lugares para estudiantes y sus acompañantes.

Mario Delgado, titular de la SEP Captura de video

SEP busca acercar la Fórmula 1 a estudiantes de bachillerato

Con esta iniciativa, la SEP abre una posibilidad para que jóvenes de escuelas públicas asistan a uno de los acontecimientos deportivos internacionales más importantes que se celebran en México.

La clave para quienes quieran participar será conectarse a tiempo a la transmisión de Mario Delgado, seguir las instrucciones oficiales y comprobar que cumplen con los requisitos de la convocatoria.

La cita es este jueves 29 de octubre, a las 17:00 horas, en TikTok: @sep_mx. Antes de participar, conviene revisar las reglas completas y confirmar las condiciones de asignación de los pases en los canales oficiales de la dependencia.