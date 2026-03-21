Se reúne Ariadna Montiel con Servidores de la Nación en Guanajuato

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, encabezó la tercera reunión con los llamados Servidores de la Nación.

En el encuentro, la encargada de la policía social del país, agradeció a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum, su trabajo para afiliar a la población de todos los rincones del país, en los programas y pensiones del Bienestar.

Ariadna Montiel encabezó la tercera reunión con Servidores de la Nación en Guanajuato. Especial

La primera reunión de Ariadna Montiel se desarrolló en Chilpancingo, Guerreo; la segunda en Monterrey, Nuevo León y esta tercera en Guanajuato.

En Guanajuato, me reuní con las y los #ServidoresDeLaNación, a quienes agradecí a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum su compromiso y el trabajo que realizan todos los días para que el bienestar llegue a cada rincón"

"Su labor es fundamental para garantizar una atención cercana, digna y directa al pueblo, como lo será con la próxima Credencialización del Servicio Universal de Salud. Gracias por Servir con Honor a la Nación", escribió en redes sociales.

Ariadna Montiel encabezó la tercera reunión con Servidores de la Nación en Guanajuato. Especial

La titular de la Secretaría de Bienestar, también reconoció a los Servidores de la Nación, por su trabajo en el levantamiento de censos y entrega de apoyos a damnificados por fenómenos naturales.