Retrasan envío de reforma electoral; Sheinbaum afina redacción de la iniciativa

En un intento de afinar la redacción de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, el envío del documento se retrasó un día más y será hasta este martes que se remita a la Cámara de Diputados, afirmó el coordinador del grupo parlamentario de Morena en ese órgano legislativo, Ricardo Monreal.

Al salir de la reunión semanal que tiene con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Monreal afirmó que la propia titular del Ejecutivo es quien está afinando la redacción final de la iniciativa.

Hoy fue una reunión con la comisión presidencial en materia electoral que están concluyendo la iniciativa que firmará la presidenta en esta materia y que seguramente en el trayecto de las horas se concluirá. Entonces, no se va a mandar esta noche porque se sigue revisando algunos aspectos de la misma, de la iniciativa. La presidenta es muy cuidadosa y quiere revisarla personalmente, entonces seguramente en las próximas horas se presentará.

Hoy no porque es tarde y ellos van a redactar y yo estaré atento a que se presente en las próximas horas”, recalcó Monreal.

El zacatecano dijo que Sheinbaum es quien revisa personalmente la redacción de los artículos constitucionales y las reformas legales que se deberán aprobar posteriormente para armonizar las leyes en materia electoral con la reforma.

Una vez que la iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados, será recibida por la comisión de puntos constitucionales y se abrirá el periodo de debate en torno a la propuesta, el cual tendría una duración de unas dos semanas, estimó.

Dijo que los partidos Verde y Del Trabajo siguen renuentes a las propuestas de elección de plurinominales y a la reducción de presupuesto electoral que plantea la iniciativa.

Entiendo al PT y al Partido Verde, sus razones tienen, pero no hay que descalificarlos, al contrario, hay que buscar que puntos de coincidencia nos mantienen unidos rumbo a la elección del 27 y del 30”, estableció Monreal al salir de la sede del Ejecutivo.

Reforma electoral, un compromiso de campaña

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la reforma electoral que enviará al Congreso de la Unión es uno de sus compromisos de campaña y refutó que se trate de un intento por establecer un partido de Estado en México.

Respecto al rechazo de los partidos del Trabajo y Verde a la reforma y de que se trata de un retroceso democrático, dijo que ya “no va a discutir” los argumentos que tienen en contra de la iniciativa.

Todo lo contrario al partido de Estado, nada que ver. Se mantiene la representación de los partidos políticos, pero van a votación. Esa es la única diferencia. Ya no es las listas definidas por una persona que va a ser diputado o diputada. Ya no, ya lo decide la gente.

Ya no voy a debatir con ellos. Lo que sí es el argumento, no vamos al partido de Estado, jamás. Pues si nosotros peleamos contra eso, más partido de Estado era un partido autoritario, un Estado autoritario”, expuso Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina insistió en que la reforma electoral busca dar mayor poder a los ciudadanos al decidir quiénes serán los diputados federales plurinominales que deberán llegar al Congreso.

Además, recordó que se busca reducir el gasto que ejercen los partidos políticos y la burocracia electoral, y disminuir el número de regidores que hay en los ayuntamientos. Desestimó entrar en debate acerca de la posibilidad de que se elimine el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Lo esencial que estamos planteando en la reforma, más allá de la discusión del PREP, son dos cosas. Una que los llamados plurinominales, que la representación proporcional no sea decidida por las cúpulas de los partidos políticos, sino sea decidida por la gente, que la representación proporcional sea decidida por el pueblo, que quien quiera ser diputado o diputada en nuestro país vaya a pedir el voto popular.

Se mantiene la representación proporcional. Es más, no cambia la fórmula de la ley. Se mantiene la misma que llevó a la conformación de la Cámara de Diputados en 2015, en 2018, en 2021 y en 2024”, expuso la presidenta.

La reforma sería enviada en el transcurso del lunes al Congreso para iniciar su debate y eventual aprobación a más tardar en mayo para que entre en vigor antes del inicio del proceso electoral de 2027.

jcp