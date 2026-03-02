Persecución en Aguascalientes deja tres personas detenidas

Tres personas fueron detenidas en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, tras una persecución.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal recibieron un reporte que alertaba sobre sujetos sospechosos en el municipio.

Al llegar al lugar, detectaron a un hombre que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud evasiva y emprendió la huida, apoderándose de un vehículo Peugeot color negro, con placas de circulación del estado de Zacatecas.

De inmediato se inició una persecución con el objetivo de evitar su escape y salvaguardar la integridad de la población.

Al operativo se sumaron unidades de la Fiscalía General del Estado, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y corporaciones municipales.

La persecución se extendió hasta la carretera 45 Norte, a la altura del entronque a Valladolid, donde el vehículo en fuga impactó a una unidad oficial.

Tras la colisión, los agentes lograron la detención en flagrancia del conductor.

Además, durante el operativo fueron aseguradas otras dos personas.

Balacera deja cuatro detenidos en Aguascalientes

En el Club Campestre San Carlos del municipio de Jesús María se registró un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y agentes de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

De acuerdo con el reporte, ministeriales realizaban una diligencia cuando fueron recibidos a tiros desde el interior de una residencia, lo que desató un intercambio de disparos.

En el inmueble se encontraban seis hombres: cuatro fueron detenidos y dos lograron escapar hacia zonas cercanas.

Durante la intervención se aseguraron varias armas largas y cortas.

A pesar de la intensidad de la balacera, no se reportaron personas muertas ni lesionadas.

