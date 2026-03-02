Ernestina Godoy designa 11 fiscales federales en estados del país

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el nombramiento de 11 nuevos fiscales federales en distintas entidades del país, como parte de una estrategia para fortalecer la operatividad en las Fiscalías Federales estatales.

La titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, realizó las designaciones con el objetivo de reforzar el trabajo en las representaciones federales —antes Delegaciones— en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

De acuerdo con el comunicado oficial, seis de las personas nombradas son mujeres y cuentan con trayectoria como ministerios públicos, así como experiencia jurídica dentro de la propia institución.

Durante una reunión con las y los designados, Godoy Ramos señaló que su función implica una responsabilidad elevada para enfrentar los retos en materia de procuración de justicia con integridad, profesionalismo y compromiso institucional.

Estados y perfiles designados

En Baja California, fue nombrada Teófila González Lozada, quien se desempeñaba como subdelegada de Procedimientos Penales y titular de la UIL en Ensenada; en campeche, fue designada Margarita Galván Rodríguez, quien fungía desde 2021 como Fiscal en Jefe del equipo de Investigación y Litigación I en la Fiscalía Federal en Guanajuato, subsede en León.

En Ciudad de México, fue nombrada Laura Gabriela Chang Marroquín, quien era titular desde 2022 de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos en la FECOR.

Para Durango e Hidalgo, fueron designadas Rosalía Juárez Ramírez y Ana Cristina Maturano Ramos, respectivamente. Juárez Ramírez cuenta con más de 20 años de trayectoria como Ministerio Público; Maturano Ramos, tiene experiencia como ministerio público y asesora jurídica.

En Jalisco fue nombrado Enrique Landeros Curiel, quien cuenta con experiencia como Fiscal en Jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopán; en Nayarit, estará Mario Esquivel Ayala, quien fungía como agente del Ministerio Público en la Fiscalía Federal del mismo estado.

En Nuevo León, fue nombrado José Guadalupe González Guajardo, quien se desempeñaba como titular de la mesa primera investigadora de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en la Fiscalía Federal en Reynosa, Tamaulipas.

En Oaxaca, fue designada Damaris Baglietto Hernández, quien desde marzo de 2023 se desempeñaba como titular de la Unidad de Investigación y Litigación en la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, además de que fungió como subdelegada en diferentes entidades.

Para San Luis Potosí, se nombró a Gabriel Campos Piña, quien se desempeñaba como Fiscal Federal en Nayarit; y en Tamaulipas, fue nombrado Manuel Eduardo León Torres, quien cuenta con experiencia como agente del Ministerio Público, Fiscal en Jefe, entre otras tareas.

Coordinación con autoridades de seguridad

La titular de la FGR destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre autoridades de seguridad y procuración de justicia en las entidades federativas, en línea con la estrategia nacional de seguridad.

La Fiscalía señaló que las nuevas designaciones buscan impulsar la operatividad institucional en los estados y consolidar el trabajo de investigación y litigación de delitos del orden federal.

RLO