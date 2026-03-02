Clima en México este 3 de marzo de 2026: Llega el frente frío 38

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este martes 3 de marzo de 2026.

El frente frío 38 se desplazará lentamente sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura y una línea seca sobre el norte de México, generarán vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste de México, así como en la península de Yucatán, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Chiapas, chubascos en Durango, Colima, Michoacán, Estado de México (Edomex), Oaxaca, Veracruz, Tabascos, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, así como lluvias aisladas en Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de México (CDMX), Morelos y Puebla.

Finalmente, se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, por lo que la onda de calor finalizará para las regiones de Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Morelos y Puebla (suroeste); sin embargo, se mantendrá la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas mínimas para este 3 de marzo de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan lluvias aisladas

En el Valle de México se prevé hoy 3 de marzo de 2026 cielo despejado con presencia de bruma y ambiente frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas en la CDMX y lluvias con intervalos de chubascos, los cuales se podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del Edomex.

La temperatura mínima en la CDMX será de 7 a 9 °C y la máxima de 25 a 27 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

