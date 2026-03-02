Vendían iPhone 17 y enviaban cajas rellenas con candados o silicón

Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, Nuevo León, luego de que presuntamente cometieran un fraude en contra de un joven, a quien le vendieron dos supuestos teléfonos celulares con valor superior a 36 mil pesos; sin embargo, una de las cajas contenía un candado y la otra una bolsa llena de silicón.

La captura de los señalados, identificados como Bárbara N, de 24 años, y Arturo N, de 56, se realizó alrededor de las 21:00 horas de este viernes 27 de febrero en el cruce de Paseo de los Leones y Distrito 5, dentro del estacionamiento de un negocio de hamburguesas ubicado en la colonia Cumbres Primer Sector.

De acuerdo con el reporte policial, oficiales municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia en la zona cuando observaron a un joven que les hacía señas solicitando auxilio.

Al acercarse, la víctima, de 23 años de edad, les explicó que momentos antes había sido engañado por una pareja que se encontraba a bordo de un vehículo Nissan Versa de color azul.

El afectado relató que contactó a uno de los ahora detenidos a través de redes sociales, luego de interesarse en la compra de dos teléfonos iPhone 17 Pro Max que le ofrecían a un precio conjunto de 36 mil pesos, cantidad considerablemente menor al valor comercial de los equipos.

Según su testimonio, los vendedores lo citaron en el estacionamiento mencionado para concretar la operación de compra venta.

Al llegar al lugar, pidió revisar el contenido de las cajas; sin embargo, la mujer le indicó que primero debía realizar un pago mediante transferencia bancaria.

El joven explicó que efectuó un depósito por 27 mil 500 pesos a una cuenta bancaria, bajo el acuerdo de entregar el resto en efectivo una vez confirmada la autenticidad de los dispositivos.

Tras mostrar el comprobante de la transferencia, recibió las dos cajas aparentemente selladas.

Cajas de iPhone 17 cerradas Foto: Especial

Pero, al abrirlas, descubrió que en una había un candado metálico y en la otra una bolsa con silicón, colocados para simular el peso de los teléfonos.

Al percatarse del engaño, los presuntos responsables intentaron retirarse del sitio en el vehículo, momento en que la víctima pidió apoyo a los oficiales que pasaban por el lugar.

Los uniformados interceptaron a la pareja y procedieron a su detención.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones policiales, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Cajas de iPhone 17 abiertas Foto: Especial

jcp