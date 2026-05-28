Segob se reúne con jubilados de organismos públicos descentralizados del país

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó a través de redes sociales sobre una reunión sostenida con representantes de jubilados de organismos públicos descentralizados, con el objetivo de escuchar sus demandas y dar seguimiento a sus planteamientos.

En el encuentro también participaron el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, así como la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, quienes dialogaron con los representantes de este sector sobre diversas inquietudes relacionadas con prestaciones, pensiones y derechos laborales.



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Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, junto con la consejera jurídica del @GobiernoMX, @LuisaAlcalde, dialogamos con representantes de jubilados de organismos públicos descentralizados para escuchar y atender sus planteamientos”, compartió la titular de Gobernación desde su cuenta oficial en la red social X.

La reunión se da en medio de diversas solicitudes realizadas por trabajadores jubilados de distintas dependencias y organismos públicos, quienes han manifestado la necesidad de revisar temas relacionados con pagos, seguridad social y reconocimiento de derechos adquiridos.