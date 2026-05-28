Adolescente acusado de matar a su padrastro es vinculado a proceso

Un adolescente del estado de Jalisco fue vinculado a proceso tras acreditarse su probable autoría en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de su padrastro.

El pasado 8 de febrero, durante el desarrollo de una reunión social, al parecer se suscitó un altercado verbal entre la víctima y su hijastro, derivado de comentarios relacionados con la situación laboral de este último.

Al intentar la víctima retirarse del lugar para dar por terminada la discusión, el adolescente lo siguió y lo atacó por la espalda con un arma punzocortante, según se presume, para luego continuar golpeándolo.

La víctima fue trasladada de urgencia a las instalaciones de la Cruz Verde, donde posteriormente se decretó su fallecimiento a consecuencia de las heridas producidas durante la agresión.

Derivado de la denuncia correspondiente, el agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia procedió a la apertura y debida integración de la carpeta de investigación.

Al reunir los datos de prueba suficientes, solicitó una orden de aprehensión ante el órgano jurisdiccional, misma que fue cumplimentada de manera inmediata por elementos de la Policía de Investigación.

Una vez ante el juzgado, se le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado y quedará en internamiento preventivo por cinco meses, mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía de Jalisco señaló que la minoría de edad jamás será un escudo para evadir la acción de la justicia.