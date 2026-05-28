Trailero desaparece misteriosamente en caseta de cobro; sólo hallaron el vehículo

Un trailero, originario de Torreón, Coahuila, fue reportado como desaparecido por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El hombre responde al nombre de Fernando Ríos Lara, tiene 38 años de edad, y su última ubicación fue el pasado domingo 24 de mayo en la caseta de la carretera a la Refinería, en el municipio de Cadereyta Jiménez. En este sitio únicamente fue hallada su unidad móvil, sin pistas acerca de su paradero.

Una usuaria de Facebook, que se identificó como madre de Fernando, se mostró desesperada por no tener ningún tipo de información acerca de lo que sucedió con su hijo, quien trabaja para una empresa que, según la versión, tampoco sabe nada de él.

Estamos muy desesperados, no sabemos que hacer ya que la compañía se lava las manos y no hace nada. Somos de Torreón, no sabemos que hacer”, indicó la usuaria.

El trailero tiene un tatuaje de árbol

De acuerdo con la ficha de búsqueda oficial de la Fiscalía General del Estado, Fernando puede ser identificado con las siguientes características físicas: es un masculino de 1.65 metros de estatura, de complexión regular, tez blanca, ojos café claro y cabello castaño oscuro y lacio.

La última vez que fue visto llevaba puesta una camisa de botones marca Columbia con rayas verde limón, así como un pantalón de mezclilla azul y botas de trabajo color café.

Como señas particulares refieren que Fernando cuenta con un tatuaje de un árbol ubicado en el brazo derecho, así como uno de un escorpión color rojo con negro en la clavícula derecha.

¿Lo has visto?

Si cuentas con información valiosa que pueda ayudar a las autoridades y la familia de Fernando en su búsqueda, es importante que la hagas saber a las siguientes líneas telefónicas.

Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata: 81 20 20 44 11

Comisión Local de Búsqueda: 81 19 90 38 73.

Localizan sana y salva a niña indígena

Por Alma Gudiño

Por otra parte, en Durango, el reporte de la desaparición de una niña indígena movilizó a las corporaciones de seguridad, que desplegaron un operativo para localizar a la menor.

La adolescente de 13 años ya no había sido vista por su familia en la comunidad La Guajolota, del municipio de Mezquital, en la zona serrana del estado.

Fue la abuela quien pidió ayuda a elementos de la Policía Estatal, ya que desde el pasado sábado la menor salió a una fiesta con unas amigas y no regresó.

Los oficiales que participan en el Operativo Dragón activaron el protocolo de búsqueda.

Recorrieron varias localidades hasta que finalmente la localizaron en la comunidad Pata de Gallo, en la casa de una amiga.

Finalmente, la menor fue trasladada de manera segura y entregada a su familia.