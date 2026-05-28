Localizan sana y salva a niña indígena desaparecida en la sierra de Durango

El reporte de la desaparición de una niña indígena movilizó a las corporaciones de seguridad, que desplegaron un operativo para localizar a la menor en Durango.

La adolescente, de 13 años, ya no había sido vista por su familia en la comunidad La Guajolota, del municipio de Mezquital, en la zona serrana del estado.

Fue la abuela quien pidió ayuda a elementos de la Policía Estatal, ya que desde el pasado sábado la menor salió a una fiesta con unas amigas y no regresó.

Los oficiales que participan en el Operativo Dragón activaron el protocolo de búsqueda.

Recorrieron varias localidades hasta que finalmente la localizaron en la comunidad Pata de Gallo, en la casa de una amiga.

Finalmente, la menor fue trasladada de manera segura y entregada a su familia.