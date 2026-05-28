Hallan túnel utilizado presuntamente para el robo de hidrocarburo en NL

Un túnel que presuntamente era utilizado para el robo de hidrocarburo fue descubierto por autoridades federales en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros informes, el despliegue fue realizado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de la Guardia Nacional, sin que hasta el momento se haya proporcionado información oficial.

En las acciones también participó personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El punto donde fue descubierto el túnel fue a la altura del kilómetro 33.5 del Libramiento Noreste en el mencionado ayuntamiento.

Trascendió que en el operativo se localizó material diverso con mangueras, válvulas y otras herramientas utilizadas para el robo de huachicol.

En la zona del hallazgo operan empresas dedicadas al transporte de carga.

Este nuevo descubrimiento ocurre un día después del reporte de otra toma clandestina en el ayuntamiento de El Carmen.