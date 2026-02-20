Este viernes presenciamos el sorteo número 4177 de Melate, Revancha y Revanchita. ¿Serás el afortunado ganador? Descubre los resultados del Melate 4177 para el viernes 20 de febrero de 2026.

Como cada viernes, se llevó a cabo un nuevo sorteo de Melate, Revancha y Revanchita. Esta vez, el sorteo número 4177 tenía una bolsa acumulada de 525.3 millones de pesos.

A las 21:00 horas de este viernes 20 de febrero, los Pronósticos para la Asistencia Pública dieron a conocer los números ganadores del sorteo 4177 de Melate, Revancha y Revanchita. ¿Estás listo para conocer si eres el afortunado ganador?

Resultados Melate 4177: Viernes 20 de febrero de 2026 Lotería Nacional

Números ganadores del sorteo 4177 de Melate, Revancha y Revanchita

En la noche del 20 de febrero de 2026, los números ganadores del sorteo 4177 se revelaron. Aquí los tienes:

Melate

Números ganadores: EN UNAS HORAS SE DARÁN A CONOCER LOS RESULTADOS.

Revancha

Números ganadores: EN UNAS HORAS SE DARÁN A CONOCER LOS RESULTADOS.

Revanchita

Números ganadores: EN UNAS HORAS SE DARÁN A CONOCER LOS RESULTADOS.

Si resultaste ser uno de los afortunados ganadores en el sorteo 4177 Melate, Revancha y Revanchita, tienes un plazo de 60 días para cobrar tu premio. No olvides llevar tu boleto original.

Descubre los números ganadores de otros sorteos aquí.

Cada noche de sorteo Melate, se eligen siete esferas de manera aleatoria de una urna que contiene diferentes números. Estos son los números ganadores; seis son los números naturales, mientras que el séptimo es adicional. Para ser uno de los afortunados, deberás acertar al menos dos números naturales.

¿Dónde ver el sorteo Melate?

Para seguir cada una de las transmisiones que realizan los Pronósticos para la Asistencia Pública de Melate, Revancha y Revanchita, podrás hacerlo a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Electrónicos.

Con una hora aproximada de duración, las transmisiones inician en punto de las 21:00 horas todos los domingos, miércoles y viernes.

Jugar al Melate es más sencillo de lo que parece. Tienes dos opciones: en línea o directamente en cualquiera de las agencias ubicadas en la Ciudad de México. Puedes encontrar la más cercana a tu domicilio aquí.

Si decides optar por el método tradicional de jugar a Melate, Revancha y Revanchita, simplemente tendrás que acudir a una de las muchas agencias disponibles. Aquí, tu tarea será completar el volante clásico de estos sorteos con las combinaciones numéricas que consideres afortunadas.

Si optas por la opción en línea, podrás participar incluso minutos antes del sorteo. Recuerda que la Lotería Nacional recomienda hacerlo solo a través de canales oficiales:

MiLotería

TuLotero

CMillonario

Misuerte.mx

Ganalottodo

Aganar.com

Para jugar en línea deberás ingresar a cualquiera de los sitios oficiales previamente mencionados; se te proporcionará un boleto electrónico. Este boleto digital te permite elegir tus combinaciones numéricas favoritas directamente desde tu dispositivo.

Resultados Melate 4177: Viernes 20 de febrero de 2026 Lotería Nacional

¿Cuánto cuesta el Melate?

Los juegos de Melate tienen un costo de 15 pesos. Pero si prefieres jugar a los otros dos, Revancha y Revanchita, tienen un costo adicional. El primero, de 10 pesos más, y el segundo, 5 pesos extras.

¿Cómo cobrar un premio Melate?

Si resultaste afortunado en los resultados del Melate este viernes 20 de febrero de 2026, te aguarda un proceso sencillo para reclamar tu premio. Los ganadores de Melate pueden cobrar sus premios directamente en cualquier agencia de la Lotería Nacional, o si prefieres, en las Oficinas Centrales localizadas en Av. Insurgentes Sur 1397, Col. Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez.

Por otro lado, si la fortuna te ha sonreído con un premio más grande, podrás presentarte en cualquier sucursal de los bancos asociados durante días hábiles con tu boleto original y una identificación oficial.

No dejes pasar tu oportunidad de convertirte en el próximo gran ganador del Melate.