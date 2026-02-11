Resultados Melate 4173 hoy 11 de febrero de 2026: números ganadores EN VIVO

Los resultados del Melate 4173 se darán a conocer este miércoles 11 de febrero de 2026 a las 21:00 horas, cuando los Pronósticos para la Asistencia Pública realicen el sorteo oficial de Melate, Revancha y Revanchita.

Resultados Melate 4173 en vivo

El sorteo se realiza a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Actualiza esta página después de esa hora para ver los resultados confirmados.

Melate

Números ganadores: [SE ACTUALIZA A LAS 21:00 HORAS]

Revancha

Números ganadores: [SE ACTUALIZA A LAS 21:00 HORAS]

Revanchita

Números ganadores: [SE ACTUALIZA A LAS 21:00 HORAS]

¿Cuál es la bolsa acumulada del Melate 4173?

El sorteo Melate 4173 cuenta con una bolsa acumulada de 490.5 millones de pesos. Este monto suele variar según si hubo ganadores en sorteos anteriores y cuántas personas participaron, por lo que conviene revisar el dato oficial antes del sorteo y actualizarlo en cuanto se confirme.

¿A qué hora es el sorteo de Melate, Revancha y Revanchita?

Los sorteos de Melate, Revancha y Revanchita se realizan en punto de las 21:00 horas los miércoles, viernes y domingos.

La transmisión en video suele estar disponible en el canal oficial de la Lotería Nacional – Sorteos Electrónicos en YouTube. Si buscas verla en tiempo real, lo más útil es entrar unos minutos antes de las 21:00 para evitar saturación o retrasos en la carga.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base de Melate es de 15 pesos. Si decides agregar modalidades, el precio aumenta:

Revancha: 10 pesos adicionales

10 pesos adicionales Revanchita: 5 pesos adicionales

¿Cómo se realiza el sorteo y qué significa el “número adicional”?

En cada sorteo de Melate se extraen siete esferas de manera aleatoria:

Seis números naturales (los principales)

(los principales) Un número adicional

El número adicional no sustituye a los seis principales: funciona como una cifra extra que se utiliza para definir categorías de premio, dependiendo de las reglas vigentes del juego. Por eso, al revisar los resultados Melate conviene fijarse tanto en la combinación principal como en el adicional.

¿Cómo cobrar un premio del Melate 4173?

Si tu boleto coincide con una combinación ganadora del Melate 4173, tienes un plazo de 60 días para cobrar el premio. La recomendación básica es conservar el boleto en buen estado, ya que te pedirán el comprobante original.

El cobro puede realizarse en:

Agencias autorizadas de la Lotería Nacional

Oficinas centrales en Ciudad de México

Bancos autorizados, en el caso de premios mayores (según el monto)

Además del boleto, normalmente se solicita una identificación oficial. Si ganaste con un boleto digital, el proceso suele requerir validación adicional dentro de la plataforma donde compraste, por lo que conviene revisar las condiciones del proveedor oficial.