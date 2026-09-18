Advierten que ampliar Resico no resolverá presión sobre finanzas públicas

El creciente gasto en pensiones y programas sociales está presionando las finanzas públicas, pero la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) no garantiza los ingresos necesarios para sostenerlo en los próximos años, advirtió México Evalúa.

El Paquete Económico 2027, cuya discusión arranca en comisiones en la Cámara de Diputados la próxima semana, eleva de 3.5 a 5 millones de pesos el límite de ingresos para que las personas físicas permanezcan en el Resico, y de 35 a 50 millones para las personas morales.

Sin embargo, Mariana Campos, directora general y Jorge Cano, coordinador de Finanzas Públicas, de México Evalúa, consideraron que ampliar este régimen puede incentivar que más contribuyentes permanezcan en esquemas de baja tributación, en lugar de ampliar de manera sólida la base fiscal.

Campos señaló que México necesita una base tributaria capaz de financiar las presiones de gasto que aumentarán en los próximos años, particularmente por el envejecimiento de la población y el crecimiento de las pensiones.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

El problema, explicó, es que el Resico no garantiza esa mayor recaudación.

Advirtió que quienes tributan bajo este régimen no necesariamente realizan aportaciones suficientes a los sistemas de seguridad social, mientras que eventualmente podrán acceder a servicios y programas públicos.

Necesitas un modelo de base tributaria que te permita sostener esos aumentos”, expuso.

Establecer tasas escalonadas

Para ello, consideró necesario modificar el diseño del Resico, para evitar que se convierta en un incentivo para que empresas y trabajadores formales busquen permanecer indefinidamente en ese régimen.

Se necesita, dijo Campos, establecer tasas escalonadas, de manera que la carga fiscal aumente gradualmente conforme crecen los ingresos, “en lugar de enfrentar un salto abrupto al cambiar de régimen”.

Para el 2027, el gobierno federal apuesta en el PEF a una recaudación tributaria histórica de 6.3 billones de pesos, equivalente a 15.9 por ciento del PIB.

Sin embargo, Jorge Cano, coordinador de Finanzas Públicas de México Evalúa, señaló que los resultados de 2026 muestran que la recaudación enfrenta dificultades.

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Entre enero y junio, los ingresos tributarios crecieron apenas 0.4 por ciento real, mientras que el ISR cayó 6.2 por ciento y el impuesto sobre la renta, pagado por las empresas, se desplomó 11.3 por ciento.

Ante estas cifras, Cano afirmó que el crecimiento económico por sí solo no sería suficiente para alcanzar el aumento de 5.9 por ciento real, previsto para los ingresos tributarios en 2027. El resto dependerá de los cambios fiscales incluidos en el paquete.

Entre ellos está la limitación de deducciones para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos, medida que, según Mariana Campos, podría elevar la carga fiscal de compañías con márgenes de utilidad reducidos y afectar sus incentivos para invertir.

A la presión por el gasto se suma el déficit, el Paquete Económico plantea Requerimientos Financieros del Sector Público por 3.9 por ciento del PIB, frente al 2.5 por ciento que México Evalúa considera compatible con una trayectoria descendente de la deuda.

Con la trayectoria propuesta, la deuda pública pasaría de alrededor de 54 por ciento del PIB en 2026 a 56.4 en 2030.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Consejo Fiscal independiente

Ante este escenario, durante el Taller “Números del Erario Paquete Económico 2027”, organizado en las instalaciones del centro de análisis, Campos planteó que el gobierno no solo busque recaudar más en 2027, sino construir una base tributaria permanente y suficiente para financiar las obligaciones futuras.

También propuso establecer metas fiscales de mediano plazo, presupuestos con distintos escenarios de riesgo, mayor transparencia sobre el gasto en pensiones y un Consejo Fiscal independiente que evalúe las proyecciones económicas y las vulnerabilidades de las finanzas públicas.

“El Consejo Fiscal estaría retroalimentando a la Secretaría de Hacienda sobre su marco macroeconómico, vulnerabilidades del paquete, formato que tendría que tener un paquete y estas cosas que vemos rezagadas. Que se haga de manera profesional y pensando no solamente en el momento político, social o electoral que se vivirá el año siguiente”, concluyó Mariana Campos.