Obligaban a comerciantes en Reynosa a comprar huevo a sobreprecio

La extorsión del crimen organizado en Reynosa, Tamaulipas, se agrava y ya toca uno de los productos más sensibles de la canasta básica: el huevo.

Comerciantes de la ciudad fronteriza denunciaron ser obligados a comprar el producto a sobreprecio por un individuo identificado como Jesús Daniel “N”, quien presuntamente servía de enlace para concretar la venta ilegal bajo las condiciones impuestas por grupos delictivos.

La detención del individuo se concretó tras una orden de cateo en la colonia Renacimiento, donde elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, con apoyo del Ejército Mexicano, aseguraron cajas de huevo y detuvieron al presunto responsable.

Durante la intervención se logró la captura de Jesús Daniel “N”. Especial

Las investigaciones iniciaron luego de que los comerciantes alzaran la voz en redes sociales.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, pero la sombra de la extorsión sigue creciendo en Reynosa.

Con este caso, ya suman dos los episodios de cobro de piso y extorsión documentados en Reynosa: el primero fue contra vendedores de flores, a quienes además de forzarlos a adquirir la mercancía a un costo inflado, les exigían el pago del derecho de piso.