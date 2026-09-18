Fuga en toma clandestina moviliza a servicios de emergencia en Hidalgo

Una movilización de corporaciones de seguridad y emergencia se registró en la colonia La Joya, del municipio de Santiago Tulantepec, Hidalgo, luego de que fuera detectada una fuga de hidrocarburo presuntamente por una toma clandestina.

El incidente fue reportado a través de los canales de atención de Petróleos Mexicanos (Pemex). Al arribar al punto señalado, las autoridades observaron una columna de hidrocarburo que alcanzaba cerca de cuatro metros de altura.

Ante la situación, se desplegó personal de Pemex y de Seguridad Física, además de elementos de Protección Civil municipal, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, quienes establecieron un perímetro de seguridad en el área.

Foto: Especial

El personal especializado permaneció en el sitio para realizar las maniobras correspondientes, entre ellas el cierre de válvulas y la posterior clausura de la instalación detectada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre una situación de riesgo para los habitantes de la zona. Los trabajos de atención y vigilancia continúan mientras se llevan a cabo las acciones para controlar la fuga.