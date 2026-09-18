En Guerrero hay vínculos entre delincuencia y sectores de la población: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que en la zona de la Montaña de Guerrero hay algunos grupos delictivos que se han vinculado con sectores de la población.

Al realizar su conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato, la mandataria federal señaló que “Guerrero tiene una situación especial", luego de la retención de militares y policías en el municipio de Quechultenango.

- ¿Qué opinión le genera que, a pesar de lo que se invierte en programas sociales, haya todavía sectores de la población que, aparentemente, como en Guerrero, se oponen al ingreso de las Fuerzas Armadas y aparentemente se alían con el crimen? -.

- Particularmente Guerrero tiene una situación especial. Ahí hay algunos grupos delictivos, particularmente en la Montaña, que de alguna manera se vinculan con un sector de la población", respondió la jefa del Ejecutivo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Secretaría de Gobernación realiza trabajo territorial en la zona de la Montaña, donde se registraron desplazamientos de población, en coordinación con el Gobierno estatal.

Indicó que funcionarios de Gobernación viven en las comunidades para atender las necesidades de los habitantes, así como generar condiciones para que las familias regresen a sus localidades mediante el diálogo.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que una Base de Operaciones Interinstitucionales fue rodeada por entre 60 y 80 personas al patrullar Quechultenango la mañana del pasado miércoles.

La mandataria federal señaló que “Guerrero tiene una situación especial" Foto: Especial

El funcionario federal explicó que otro grupo se trasladó desde Mochitlán para apoyar a los elementos, pero también fueron rodeados y hubo una confrontación.

Trevilla Trejo confirmó que un coronel sufrió un machetazo en una mano, mientras que un sargento y un soldado fueron golpeados, afortunadamente las lesiones no fueron graves.

En total, 22 civiles resultaron con heridas leves, además de que se aplicó la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza y los protocolos de derechos humanos.