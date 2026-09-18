Enfrentamiento en Complejo Pajaritos deja a un hombre sin vida

Un operativo de seguridad, desplegado durante la madrugada de este viernes 18 de septiembre, en las vialidades del interior del Complejo Petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, terminó con un presunto integrante de una banda de asaltantes abatido, mientras que otros dos sospechosos lograron escapar hacia una zona de monte.

De acuerdo con los primeros informes, alrededor de la medianoche del jueves, el sistema de vigilancia del complejo detectó a tres hombres encapuchados y armados que se desplazaban en una camioneta tipo van color blanco.

La alerta fue enviada a las corporaciones policiacas, que montaron una movilización inmediata para interceptar la unidad.

Al marcarles el alto, los sujetos presuntamente abrieron fuego contra los elementos de seguridad, quienes repelieron la agresión. Durante la balacera, uno de los individuos quedó abatido en el sitio, mientras que sus dos acompañantes abandonaron la camioneta y huyeron entre la vegetación, por lo que se activó un operativo de búsqueda en los alrededores.

Foto: Especial

La movilización ocurrió tras reportes de trabajadores petroleros que denunciaron presuntos asaltos en las inmediaciones del complejo.

Uno de los incidentes habría ocurrido la noche del 15 de septiembre, cuando varios empleados fueron interceptados y, según versiones iniciales, algunos vehículos recibieron disparos al no detenerse.

Fuentes policiacas no descartan que los agresores provengan de la congregación de Mundo Nuevo, debido al conocimiento que mostraron de las salidas y vialidades internas del complejo.

El cuerpo del hombre abatido fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanece en calidad de desconocido. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si los hechos están relacionados, además de poder identificar a los dos presuntos cómplices que continúan prófugos.