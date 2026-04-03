Intervención de Semar evita ahogamiento de visitante en Puerto Madero

Como parte del operativo Salvavidas “Semana Santa 2026”, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) llevó a cabo el rescate de una persona que se encontraba en riesgo de ahogamiento en la playa San Benito, ubicada en Puerto Madero, Chiapas.

De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió cuando elementos salvavidas adscritos a la zona naval, desplegados en uno de los módulos de auxilio instalados en ese punto turístico, detectaron a un bañista en dificultades dentro del mar. La rápida intervención permitió ponerlo a salvo en cuestión de minutos.

Elementos de Semar y personal de Sanidad Naval atienden a un turista rescatado en Playa San Benito, Puerto Madero, Chiapas, durante operativo Semana Santa 2026. Excélsior

Tras ser rescatado, el afectado recibió atención médica por parte de personal de Sanidad Naval en el lugar. Luego de la valoración correspondiente, se determinó que su estado de salud era estable, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Este tipo de acciones forma parte del despliegue preventivo que la Semar mantiene en distintos destinos de playa del país durante el actual periodo vacacional, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los visitantes.

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