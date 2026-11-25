La muerte de al menos 286 monos aulladores de manto (Alouatta palliata mexicana), especie en peligro de extinción, registrada en Tabasco durante mayo y junio de 2024 por calor extremo y deterioro de su hábitat, encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de la especie y los impactos del cambio climático.

La mayor concentración de mortandad ocurrió en la región de La Chontalpa, y la evidencia apuntó a golpes de calor, agravados por las limitaciones de hidratación y alimentación en ambientes perturbados.

La Ranchería Rio Seco 2da. Sección, en el municipio de Cunduacán, fue la "Zona Cero" de la emergencia, donde Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta, A.C. (COBIUS), movilizó a su personal para buscar y rescatar ejemplares, apoyar a las comunidades e instalar un centro temporal de atención.

En este contexto y ante la intención de Black to Green Solutions S.A.P.I. de C.V., de instalar una planta de reciclaje de residuos industriales en el sitio con fragmentos de vegetación cada vez más aislados, COBIUS encabezó la traslocación de 37 monos aulladores de manto hacia la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, en Chiapas.

De esta forma, se atendió la condicionante impuesta por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), para obtener la autorización en materia de impacto ambiental, que también contempla el monitoreo de los ejemplares durante tres años.

El marco documental comprende la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la ASEA mediante el oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0064/2024, así como la autorización para la liberación de los ejemplares de vida silvestre en el hábitat natural, emitida por la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), de la Semarnat mediante el oficio SPARN/DGVS/12742/24.

Además, la participación de inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial en el Estado de Chiapas, permitió dejar constancia de las actuaciones y generar el acta correspondiente para su integración al informe de actividades dirigido a la DGVS.

Gilberto Pozo Montuy, director ejecutivo de COBIUS, explicó que el proyecto nació de la necesidad de una empresa privada de realizar acciones de mitigación y prevención en un ambiente con deterioro y un grupo de especialistas dispuestos a realizar esta estrategia de rescate de alto grado de dificultad en una población silvestre, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote.

Las jornadas de captura se desarrollaron del 15 al 17 de noviembre y las liberaciones se realizaron los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2026.

El balance final fue de 39 ejemplares capturados: 37 liberados en el sitio autorizado, uno bajo tratamiento médico y una baja incidental durante las maniobras de captura, lo que arrojó una tasa de éxito mayor al 97 por ciento.

COBIUS reconoció el compromiso de Black to Green Solutions S.A.P.I. de C.V., que financió el Programa de Rescate, Traslocación y Monitoreo del Mono Aullador de Manto, mediante el cual se articuló el trabajo de médicos veterinarios, primatólogos, biólogos, personal de campo, autoridades ambientales y corporaciones de seguridad de Tabasco y Chiapas.

Además, agradeció a la comunidad de San Joaquín El Progreso, en la zona de amortiguamiento del área natural protegida en territorio chiapaneco, que colaboró en la recepción y el traslado de los monos aulladores de manto hacia el sitio de liberación.

Destacó que el grupo de monitoreo biológico y comunitario participa en el seguimiento posterior, una tarea necesaria para dar continuidad al esfuerzo de conservación.

"Los grupos constituidos por más de 15 personas garantizan vigilancia y cuidados para evitar la intrusión de personas que quieran causar perjuicios tanto en el hábitat como a las tropas reintroducidas", indicó.

Puntualizó que en San Joaquín El Progreso, no se observaban monos aulladores de manto desde 1988, en una selva que quedó prácticamente desierta de primates, y que es un hábitat disponible para esta especie en peligro de extinción, impactada por los incendios y el otate (Olmeca reflexa), una especie invasora conocida como bambú olmeca que no permite la regeneración de la selva.

Agregó que a este proyecto de reintroducción de primates se sumó la Fundación Estafeta para coadyuvar en el desarrollo comunitario a través de un taller de manejo y el establecimiento de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), con el fin de aprovechar el bambú olmeca que permita regenerar el ecosistema con el apoyo de la Fundación Holcim y el Fondo para el Manejo del Fuego y Restauración (FOMAFUR).