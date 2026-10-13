Macabro hallazgo en NL: Rescatan a abuelita recostada junto a su esposo muerto

Elementos municipales rescataron a una mujer de la tercera edad que convivía con su esposo, quien permanecía sin vida en la vivienda en la que habitaban, en Guadalupe, Nuevo León.

Los hechos se registraron en una vivienda de la colonia Condocasa Lindavista, donde fue encontrada la mujer recostada, sin poder moverse ni hablar con facilidad, junto al cadáver de su marido, un hombre de 80 años.

Una vecina fue quien alertó a las autoridades al informar que tenía una semana sin ver a la pareja y que del domicilio provenían olores fétidos.

A su arribo a la vivienda, ubicada en la calle San Félix, los oficiales ingresaron para verificar las condiciones de sus habitantes y localizaron en una de las habitaciones a Héctor “N”, quien ya no presentaba signos vitales.

CORTESÍA

También localizaron a su esposa, de unos 80 años, quien se encontraba recostada y no podía desplazarse por sus propios medios.

Los uniformados solicitaron el apoyo de elementos de la Cruz Roja y de Protección Civil de Guadalupe para brindar atención a la mujer y trasladarla a las instalaciones del Hospital Universitario.

La intervención de los policías permitió auxiliar a la mujer, quien permanecía en una situación de vulnerabilidad y necesitaba atención urgente.