Corte avala restringir la venta de comida chatarra en todos los centros escolares

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la restricción de la venta de los llamados “productos chatarra” en instituciones educativas, incluidas las de nivel superior —universidades—, con el principal argumento de la obligación del Estado de proteger la salud de las comunidades escolares de todas las edades.

Durante la discusión del amparo en revisión 127/2026, cuyo proyecto estuvo a cargo de la ministra María Estela Ríos González, se rechazaron los argumentos de una empresa refresquera en contra de la restricción, basados en los derechos a la libertad de comercio, al libre desarrollo de la personalidad y al interés superior de la niñez.

También se resolvieron los amparos 183 y 91/2026, promovidos por dos empresas, una panificadora y otra distribuidora de productos, que impugnaron las reformas de las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (SS) que restringen la venta de este tipo de productos en las escuelas.

No se hacía nada

El ministro presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, destacó que la medida busca atender problemas que adquieren dimensiones de salud pública, como la obesidad, ante los cuales no se hizo nada en las escuelas.

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“Me sumo a las voces que señalan que este es uno de los problemas de la mayor importancia en nuestro país, por los problemas de salud, que ya alcanzan dimensiones de salud pública.

“Es, aproximadamente, tres cuartas partes de la población adulta que está afectada por sobrepeso, en jóvenes 40 por ciento y en niños 36 por ciento; entonces sí es un problema de gran relevancia, y sobre todo porque se conoce una de las causas de esta situación y no se estaba haciendo nada”, dijo el ministro presidente Aguilar Ortiz.

Emergencia sanitaria

El ministro Giovanni Figueroa planteó que la restricción de la venta de la también llamada “comida chatarra” en las escuelas de todos los niveles no afecta el libre comercio y permite atender la “emergencia sanitaria” derivada de su consumo.

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“No hay vulneración a los derechos de la empresa quejosa, y se estaría reconociendo que prohibir la venta de la denominada ‘comida chatarra’ dentro de todas las escuelas ayuda a implementar hábitos alimenticios sanos entre todas las personas.

“Pero, además, se combate la emergencia sanitaria de diabetes, obesidad y sobrepeso que actualmente está presente en nuestro país, y se promueven, además, entornos escolares saludables, garantizando el interés superior de la niñez y de todos los educandos en general”, indicó el ministro Figueroa.

Contra sanciones

Durante la discusión del proyecto elaborado por la ministra Lenia Batres, su colega, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, se pronunció en contra de posibles sanciones a autoridades universitarias por no cumplir con la norma.

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“No podemos englobar a todas las instituciones de educación superior bajo un mismo tratamiento, en tanto las leyes que rigen a algunas de ellas les otorgan autonomía, conforme a la cual tienen la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas.

“Y me parece que no podemos incidir en esa atribución al establecer que se encuentran vinculadas en forma absoluta e irremediablemente a la observancia de dicho lineamiento”, dijo la ministra Esquivel Mossa.

La ministra ponente, Batres Guadarrama, indicó que la autonomía que la Constitución otorga a las instituciones universitarias corresponde a las condiciones de autogobierno y de libertad de cátedra. Además, rechazó que se establezcan sanciones a las autoridades de educación superior por no cumplir la norma.