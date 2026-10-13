Colapsa puente peatonal y cae sobre auto en avenida de Monterrey, Nuevo León

Un puente peatonal ubicado en avenida Constitución en Monterrey, Nuevo León, colapsó la tarde de este martes sobre un auto que circulaba en la vía.

La caída de la estructura habría sido causada luego de un impacto ocasionado por una máquina retroexcavadora que trabajaba en las obras del Metro de Monterrey.

El director de Protección Civil Monterrey, Daniel Betancourt, señaló en entrevista con ABC Noticias que no hay personas lesionadas producto de este hecho suscitado a la altura del cruce con la avenida Félix U. Gómez, frente a la Escuela Normal Superior Miguel Martínez.

El puente cayó justo en medio de la avenida, lo cual ha obstruido el paso vehicular en la zona.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas que circulan por la avenida a ser pacientes y cuidadosos, ya que los trabajos de eliminación de riesgos están por iniciar.

En la zona también se presentan problemas de tráfico producto del accidente.