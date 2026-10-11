Conductor se queda dormido y choca contra tráiler

Tres personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron lesionadas luego de que la camioneta en la que viajaban se impactara contra un tráiler sobre la carretera Saltillo, a la altura del acceso al Jonuco, en Santa Catarina.

De manera preliminar, se informó que el accidente habría sido ocasionado porque el conductor dormitó, perdió el control y chocó contra la unidad con matrícula RC-5660-A.

Debido al impacto, el vehículo se salió del carril y quedó varado sobre el camellón central, con severos daños en la parte delantera; la zona del copiloto quedó destruida, así como las llantas y las puertas delanteras.

Se dio a conocer que, Ivan de 36 años llevaba a sus hijos de 10 y 7 años, a una consulta dental en Saltillo, sin embargo, ocurrió el percance y los tres tuvieron que ser trasladados por la unidad de Cruz Roja al Hospital General de Zona número 21 del IMSS.

También, arribaron los elementos de Protección Civil municipal y estatal, así como los agentes de Fuerza Civil, para acordonar la zona y descartar riesgos para los demás automovilistas.

Este percance trastocó la vialidad, ya que, las autoridades tuvieron que restringir el carril de alta velocidad, durante las maniobras correspondientes.

Fallecen tres policías de Fuerza Civil tras volcadura

Una volcadura registrada en el Anillo Periférico, en el municipio de Escobedo, dejó tres elementos de Fuerza Civil sin vida, informaron autoridades.

El accidente se registró después de las 11:00 horas en el kilómetro 28 de la vía de cuota.

Hasta el momento las autoridades no han precisado cómo ocurrió el percance vial. Sin embargo, informes preeliminares indican que la unidad en la que viajaban los elementos perdió el control, estrellandose contra el camellón central y provocando que los policías salieran proyectados del vehículo.

A través de sus redes sociales, la Policía de Guadalupe confirmó que fueron tres las víctimas que cobró el accidente.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Almazán Robledo, Jorge Armando Vega Carbajal y Esly Eddrey de la Peña Torres.

Las autoridades todavía se encuentran investigando los motivos del accidente.