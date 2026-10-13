Corte tacha de absurdo caso de indocumentado mexicano obligado a no salir de EU

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes tomar el caso de un ciudadano mexicano al criticar de absurdo el motivo por el que se le acusa.

Luego que el máximo tribunal se negó a tomar el caso, la juez liberal Sonia Sotomayor y el magistrado conservador Neil Gursuch se unieron para criticar la situación del mexicano Jesús Herrera Salazar.

En el 2020, el indocumentado Herrera Salazar fue acusado de haber sido “encontrado” en Estados Unidos sin cumplir una orden de abandonar el país. Se declaró culpable y cumplió una sentencia de 15 meses de prisión.

Al terminar de cumplir la condena, las autoridades lo pusieron en libertad condicional federal y le prohibieron salir de Estados Unidos.

Luego fue detenido en el 2022 y acusado de nuevo del mismo delito de “encontrarse en” Estados Unidos, y volvió a cumplir otra sentencia.

Para fines del 2024, Herrera Salazar no solo había sido acusado y llevado a prisión dos veces por el mismo delito, sino que ya incluso había sido deportado a México.

Sotomayor y Gorsuch pidieron que, si vuelve a presentarse una situación similar, los tribunales eviten esa “absurdez constitucional” y den pleno peso a la protección contra el doble enjuiciamiento.

El caso llegó a la Corte Suprema porque el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito había concluido que cada condena correspondía a un delito distinto, cuando en realidad fue el mismo delito llevado a corte dos veces.

Además, de acuerdo con la jueza Sotomayor, los tribunales pusieron a Herrera Salazar en una situación imposible de cumplir, la de prohibirle salir de Estados Unidos, pero acusarlo de ser indocumentado reincidente por obedecer a una corte que le exigió que se quedara.

Vehículo de ICE atropella a mexicano en Houston

El mexicano Miguel Parra Hernández, de 48 años, está hospitalizado tras ser atropellado por un vehículo del ICE el sábado 10 de octubre en Houston. Su equipo legal y una organización de derechos migratorios informaron este lunes que ya fue operado, pero necesitará cirugías adicionales para reconstruirle la pierna y atender lesiones en cadera, tobillo y pie.

Parra conducía el sábado un vehículo al que se interpusieron y obligaron a parar autos que conducían agentes de ICE. Parra y otro hombre salieron del auto y corrieron por un estacionamiento en un centro comercial. Un vehículo que conducía un oficial de ICE, de acuerdo con video y testimonios, deliberadamente atropelló a Parra.

Luego el ICE argumentó que parra se atravesó al correr frente al vehículo de sus agentes. En cambio, uno de los videos más claros muestra que el auto se acercó al flanco derecho de Parra y aceleró mientras giraba levemente a la izquierda de modo que alcanzara al mexicano.

La oficina del sheriff del condado de Harris está a cargo de la investigación, mientras Parra Hernández está bajo custodia del ICE dentro del hospital.

Según reveló el ICE, parra no era el inmigrante al que buscaba. Los agentes trataban de arrestar para deportar a un migrante que en el pasado había ingresado cinco veces sin permiso a Estados Unidos y tenía orden de deportación de una corte.

La organización Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL) informó que el hospital tendrá que hacer múltiples cirugías para reconstruir las piernas de Parra, y tendrá que pasar luego al menos seis semanas para que pueda colocar algún peso sobre las piernas.

Los hechos ocurrieron en el mismo condado donde un agente de ICE de un disparo a quema ropa mató al mexicano Lorenzo Salgado Araujo el pasado 7 de julio.

La fiscalía del condado tendrá a su cargo ambas investigaciones.