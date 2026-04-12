Rescatan a mono araña en Hidalgo y detienen a dos personas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo llevaron a cabo el rescate de un ejemplar de mono araña en el municipio de Actopan, luego de que fuera detectado deambulando en la azotea de una vivienda, situación que generó una alerta ciudadana a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con el reporte oficial, durante las labores de vigilancia y monitoreo preventivo, los agentes localizaron al animal en condiciones irregulares.

Posteriormente dieron seguimiento a un vehículo en el que presuntamente era transportado el ejemplar, logrando identificar a dos personas que afirmaron ser sus propietarios.

Sin embargo, al realizar una inspección preventiva, las autoridades constataron que los individuos no contaban con la documentación necesaria que acreditara la legal posesión y traslado del animal, lo que encendió las alertas por una posible afectación a la biodiversidad y al equilibrio ambiental.

El mono araña fue asegurado conforme a los protocolos establecidos, garantizando su integridad física.

Actualmente permanece bajo resguardo de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación legal y destino final conforme a la normatividad vigente.

En tanto, los dos implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la posible comisión de delitos federales relacionados con el manejo ilegal de fauna silvestre.

Policías detuvieron a dos personas Foto: Especial

JCS