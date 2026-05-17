“Mi mamá sabe que estoy en el trabajo, pero ando en el Acamoto”

“Mi mamá sabe que estoy en el trabajo, y estoy en Acapulco. Arriba el Acamoto, perros”.

Solo media hora duró el fallido Acamoto de este año. El cierre parcial de la costera Miguel Alemán, las acrobacias, los bailes y excesos fueron por sólo 30 minutos de la noche del viernes.

Hay quienes ya festejaban que habían logrado el festival a pesar de las advertencias del Ayuntamiento de que este año no se permitiría

853 elementos, ¿dónde están? Acapulco 2026, ulalaa. Ahí están sus elementos, no pueden, no pueden y nos robaron", dijo uno de los asistentes al Acamoto.

Pero la Guardia Nacional y la Policía de Acapulco interrumpieron la fiesta. Replegaron a los motociclistas y a los más renuentes les echaron gases lacrimógenos

Los antimotines también hicieron lo suyo

Para la media noche la zona de la Condesa ardía, pero no de fiesta, sino de gases lacrimógenos esparcidos en ojos y vías respiratorias

Alrededor de la media noche, la costera de Acapulco era un caos con el operativo que iniciaron elementos de la Guardia Nacional, quienes también lanzaron gases lacrimógenos. Mucha gente que estaba en esta zona se retiró con ardor de ojos, con imposibilidad de respirar.

Fue una situación complicada se pudo ver cómo la gente salió de esa zona. La gente que se encontraba en inmediaciones del lugar, entre los que había niños, optó por retirarse porque también los alcanzaron los gases lacrimógenos.

No hay necesidad que avienten gas güey, pero avientan gas al morrito, eso no se hace", dijo otro de los asistentes al Acamoto.

La noche del sábado, luego de la trifulca, autoridades impidieron totalmente la concentración de motocicletas

Los elementos de la Policía Municipal de Acapulco y de la Guardia Nacional con antimotines tomaron el control de la costera Miguel Alemán colocando vallas para impedir la concentración de motociclistas y espectadores en la zona.

Hasta el último corte llevamos 219 infracciones, 56 motocicletas a disposición del corralón por las faltas al reglamento", comentó Federico Argumedo, secretario de la Secretaría de la Seguridad Pública de Acapulco.

Cabe destacar que este 2026 no se registró la muerte de ninguno de los asistentes al festival.

Motocicletas aseguradas durante el Acafest 2026 Foto: Especial

Acapulco alcanza 66.7% de ocupación hotelera en Día de las Madres

Por Arturo Páramo

En el fin de semana del Día de las Madres, la zona turística de Acapulco tuvo una ocupación hotelera global de 66.7 por ciento, en el promedio de los tres polos que conforman ese destino de playa.

La Secretaría de Turismo de Guerrero informó que durante el fin de semana del Día de las Madres, la llamada zona Dorada, en la bahía de Acapulco, tuvo una ocupación de 87.9 por ciento; en tanto, la Bahía Histórica alcanzó 75.8 por ciento y la zona Diamante 32.2 por ciento.

Gracias a esta afluencia hubo una intensa actividad en playas, restaurantes, plazas comerciales y espacios recreativos de ese destino turístico.

La Secretaría destacó que en el destino turístico de Ixtapa-Zihuatanejo la ocupación superó 55 por ciento.

Detalló que la zona hotelera de Ixtapa registró una ocupación de 56.1 por ciento; en tanto, el Pueblo Mágico de Zihuatanejo tuvo 58 por ciento y La Unión, también en la Costa Grande, alcanzó 54.5 por ciento.

La Unión es un destino desde donde se accede a las playas de Troncones, La Saladita y Majahua.

Respecto al Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón, tuvo una ocupación hotelera de 46.5 por ciento.

Con estos datos, la Secretaría de Turismo informó que el promedio general de ocupación hotelera en Guerrero durante este fin de semana fue de 61.9 por ciento.

jcp