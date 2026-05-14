Tráiler bloquea desde hace más de 24 horas carretera en sierra de Hidalgo

La circulación en la carretera de la Sierra Otomí-Tepehua, en Hidalgo, permanece suspendida desde hace más de 24 horas debido a un tráiler atascado, cuya plataforma bloquea ambos carriles de la vía.

El incidente mantiene cerrada la carretera Tenango de Doria-Huehuetla, a la altura del puente vehicular de Piedras Negras, una de las principales rutas de comunicación de la región, lo que afecta el tránsito de habitantes, transportistas y vehículos de servicio que se desplazan entre los municipios de Huehuetla, Tenango de Doria y San Bartolo Tutotepec.

Durante este jueves continuaron las labores para retirar la pesada unidad; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible restablecer el paso vehicular. Autoridades y personal de apoyo realizan maniobras en la zona mientras se espera la llegada de equipo especializado para mover el tráiler.

Debido al cierre, automovilistas han enfrentado retrasos y complicaciones en sus traslados, ya que las rutas alternas en la región son limitadas y presentan dificultades de acceso.

Hasta ahora no se ha informado una hora estimada para la reapertura total de la carretera.