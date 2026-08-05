Rescatan a española en Ixtapaluca; fue engañada, agredida y abandonada

Una mujer de 68 años de nacionalidad española, identificada como María Carmen, acudió en busca de auxilio ante las autoridades municipales de Ixtapaluca, Estado de México, tras haber sido víctima de violencia física, despojo y abandono en la vía pública.

La mujer fue atendida por el director de Desarrollo Territorial Urbano, Carlo Navarro, quien instruyó de inmediato la activación de los protocolos de emergencia para proveerle asistencia médica, alimentación, resguardo de seguridad y canalización institucional.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, su llegada al país ocurrió el pasado 2 de febrero, cuando viajó desde la provincia de Alicante, España, acompañada por un hombre que le prometió brindarle una mejor calidad de vida en territorio mexicano.

Tras arribar inicialmente a Guadalajara y posteriormente trasladarse a la Ciudad de México, la mujer fue privada de su libertad en un inmueble:

Encierro y agresión: Permaneció encerrada durante varios días, lapso en el que sufrió agresiones físicas y fue despojada de sus documentos y pertenencias personales.

Permaneció encerrada durante varios días, lapso en el que sufrió agresiones físicas y fue despojada de sus documentos y pertenencias personales. Abandono: Posteriormente, el agresor la trasladó y abandonó en las inmediaciones de la Unidad Habitacional Los Héroes, en el municipio de Ixtapaluca.

Apoyo municipal y proceso de repatriación

María Carmen manifestó a las autoridades que su único deseo es reencontrarse con sus seis hermanos en España. Personal de la Célula de Búsqueda de la Policía Municipal de Ixtapaluca se sumó a la atención del caso para verificar si existía alguna ficha de localización o reporte internacional activo sobre su paradero.

Fue agredida y abandonada en Ixtapaluca; autoridades gestionan su repatriación a España. Especial

Asimismo, la administración municipal entabló comunicación directa con la Embajada de España en México, cuyo personal acudirá al municipio en las próximas horas para tomar custodia de su connacional, brindarle asistencia consular y gestionar su retorno seguro a su país natal.