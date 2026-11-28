Rescatan a escalador lesionado en Potrero Chico, Nuevo León
Las unidades de Protección Civil ascendieron por el área de escalada para localizar al hombre lesionado
Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron para rescatar a un escalador que resultó lesionado en el municipio de Hidalgo.
La dependencia estatal precisó que los hechos se registraron este sábado en el Camino a Los Pirules y Camino a Potrero Chico, en el referido ayuntamiento.
“Elementos de Protección Civil Nuevo León acuden a reporte de escalador lesionado en ruta conocida como Lucy Goosy”, informó PCNL.
Precisó que las unidades comenzaron el ascenso para atender a la persona herida.