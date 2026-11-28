Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron para rescatar a un escalador que resultó lesionado en el municipio de Hidalgo.

La dependencia estatal precisó que los hechos se registraron este sábado en el Camino a Los Pirules y Camino a Potrero Chico, en el referido ayuntamiento.

“Elementos de Protección Civil Nuevo León acuden a reporte de escalador lesionado en ruta conocida como Lucy Goosy”, informó PCNL.

Precisó que las unidades comenzaron el ascenso para atender a la persona herida.