Productores de limón y café en Coatepec exigen seguridad ante extorsiones

Xalapa, Ver.- Productores de limón y café en la región de Coatepec solicitaron nuevamente operativos de seguridad para evitar extorsiones y robos de cosecha, confirmaron autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Veracruz.

Evaristo Ramírez, representante de Sader en el estado, aseguró que durante las temporadas de corte los agricultores piden apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal para resguardar fincas y puntos de compra-venta.

“Me ha tocado ver, atender, más bien escuchar operativos en las épocas de cultivos; lo que más es del limón”, dijo.

En comunidades como Tuzamapan y Bella Esperanza, donde se han presentado hechos de violencia en agravio de productores de limón, fuerzas federales y estatales realizan vigilancia cuando los precios del cítrico suben.

“Es cuando hay operativos, cuando hay buenos precios”, afirmó.

En mayo de 2026, una tara de 28 kilos se paga en 400 pesos, pero entre enero y marzo alcanza hasta mil 800 pesos, lo que incrementa el riesgo de delitos.

Ramírez recordó que en 2025 productores de la zona ya habían pedido seguridad por intentos de extorsión. La Sader, dijo, acompañó a los agricultores ante la Fiscalía Regional de Coatepec para presentar denuncias y solicitar operativos.

“Esos temas hay que atenderlos y no hay que dejarlos pasar”, señaló.

El representante federal destacó que la cosecha es el único momento de ingreso para familias que trabajan la tierra durante todo el año y que, en algunos casos, esperan hasta tres o cuatro años para obtener producción.

Aseguró que las solicitudes de apoyo se concentran en Coatepec y que en Martínez de la Torre, considerado “la capital de los cítricos”, no se han reportado casos de extorsión o robo de producción.