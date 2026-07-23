Homicidios aumentan 157% en 24 horas tras un mínimo histórico

La violencia letal en México registró un drástico repunte. Apenas un día después de haber reportado la cifra más baja de asesinatos en la última década, los homicidios dolosos sufrieron un incremento del 157%, dejando un saldo de 54 víctimas en un solo día, entre las que destacan un periodista y un alcalde.

De acuerdo con el informe Víctimas reportadas por delito de homicidio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra pasó de 21 asesinatos el martes 21 de julio (el día menos violento en diez años) a 54 casos para el miércoles 22 de julio.Casos de alto impacto: Asesinan a reportero y a presidente municipal

Dentro de los 54 homicidios dolosos documentados por las Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, destacaron dos crímenes de alto perfil que han conmocionado al país:

Francisco Alejandro Leyva Aguilar: Reportero asesinado en Etla, Oaxaca.

Valentín Lavín Romero: Presidente municipal de Temoac, Morelos.

Chihuahua encabeza la lista negra de violencia letal

El mapa de incidencia delictiva del miércoles 22 de julio muestra que Chihuahua fue la entidad más violenta, concentrando el 25.9% del total nacional con 14 personas asesinadas.

El resto de los homicidios se distribuyeron de la siguiente manera en el territorio nacional:

Sinaloa: 7 muertes violentas.

7 muertes violentas. Guanajuato: 4 homicidios.

4 homicidios. Con 3 casos por entidad: Baja California, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Baja California, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Con 2 casos por entidad: Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz.

Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz. Con 1 víctima: Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Tlaxcala.Balance de homicidios en México durante julio

Los datos preliminares del SESNSP revelan que, hasta el 22 de julio, la violencia en el país ha cobrado la vida de 867 personas en lo que va del mes. Esta cifra representa un promedio de 39.4 homicidios dolosos por día, evidenciando el reto constante que enfrenta el país en materia de seguridad pública.