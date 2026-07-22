México registra cifra histórica a la baja en homicidios; 21 de julio, el día menos violento en una década

Con 21 personas asesinadas, el martes 21 de julio se ubicó como el día menos violento en la última década, de acuerdo con los registros preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con esta cifra, esta fecha desplazó al segundo lugar en la materia al lunes 6 de julio, cuando se reportaron 25 homicidios dolosos en el país; y en tercer lugar como día con menor violencia letal quedó el domingo 7 de junio, cuando se reportaron 28 asesinatos.

La tendencia de días con menos de 30 personas asesinadas al día, en el presente año, comenzó el 15 de mayo, cuando se cometieron 29 homicidios dolosos en todo el país. Con los 21 homicidios dolosos del martes de la presente semana se mantiene la tendencia a la baja que el gabinete de seguridad viene registrando, al pasar de 86.9 casos diarios en septiembre de 2024 a 38.7 casos en lo que va del presente mes.

Durante el martes 21 de julio pasado, los estados de Guerrero y Jalisco ocuparon el primer lugar en materia de violencia letal, con 3 asesinatos por estado. Le siguieron con 2 homicidios dolosos, por entidad, el Estado de México, Guanajuato y Tabasco; mientras que, en Baja California, la Ciudad de México, Colima, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz se reportaron un asesinato en cada una.

El informe del SESNSP detalló que en los primeros 21 días del presente julio, en el país fueron asesinadas 813 personas, para un promedio al día de 38.7 casos.