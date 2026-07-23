García Harfuch confirma detención de líderes de los Arellano Félix y del CJNG

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó esta tarde la captura de Héctor “N”, alias “Kado” o “Cazador”, presunto líder del Cártel de los Arellano Félix, y de Oscar “N”, “El Chino Payaso”, señalado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

El funcionario detalló que las capturas fueron encabezadas, la primera por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en Valladolid, Yucatán; mientras que en la segunda participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en Bahía de Banderas, Nayarit.

En un mensaje, en su cuenta de X, García Harfuch explicó que para la captura de “Kado” o “Cazador” se contó con la colaboración de agencias de Estados Unidos, en el intercambio de información.

En acciones coordinadas del @GabSeguridadMX fueron detenidos dos objetivos prioritarios de organizaciones criminales. En Yucatán, derivado del intercambio de información con agencias de Estados Unidos, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a Héctor Manuel “N”, alias “Kado”, identificado como líder de una célula responsable de coordinar actividades de trasiego de droga hacia Estados Unidos, además de realizar extorsiones, homicidios y otros hechos violentos en Baja California.

Agregó que "en Nayarit, derivado de meses de trabajos de inteligencia, investigación y seguimiento, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico, el Centro Nacional de Inteligencia y @FuerzaCivil_NL cumplimentaron órdenes de cateo en dos inmuebles, donde fue detenido Óscar “N”, uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León, relacionado con distribución de droga, tráfico de armas y lavado de dinero. Además de abastecer de armamento a células delictivas y ser responsable de agresiones a autoridades, bloqueos e incendios en la entidad. Estas detenciones ayudarán a disminuir la violencia en estas entidades federativas”.

En acciones coordinadas del @GabSeguridadMX fueron detenidos dos objetivos prioritarios de organizaciones criminales. En Yucatán, derivado del intercambio de información con agencias de Estados Unidos, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de… pic.twitter.com/TH4lXvJ72G — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 23, 2026

Captura de "Kado" y "El Chino Payaso"

Sobre estas acciones, el Gabinete de Seguridad informó que, de acuerdo con las investigaciones, “Kado” o “Cazador”, es identificado como uno de los principales líderes del Cártel de los Arellano Félix, que operaba en los municipios de Tijuana; Tecate, región Valle de Guadalupe y Ensenada, en Baja California.

Presuntamente, el detenido era el responsable de coordinar actividades delictivas como la extorsión, venta y distribución de drogas.

A “Kado” o “Cazador” se le señala por sostener una constante disputa con grupos del Cártel de Sinaloa, facción Los Mayos, por el control de las rutas usadas para el trasiego de sustancias ilícitas hacía Estados Unidos.

En relación con “El Chino Payaso”, se estableció que como líder delictivo del CJNG, en la Zona Metropolitana de Monterrey, operaba desde Jalisco y Nayarit.

Las investigaciones establecen que el detenido es presunto generador de violencia y principal distribuidor de droga en Nuevo León; además de dedicarse al tráfico de armas y lavado de dinero, con su estructura delictiva.

A "El Chino Payaso" se le relaciona como presunto responsable de una serie de agresiones a elementos de Fuerza Civil de Nuevo León, en 2025.

En ambos casos, se indicó, a los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.