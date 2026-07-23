Cae “El Gordo Frank”, presunto jefe de plaza del CJNG en Alvarado, Veracruz

Luego de un enfrentamiento armado entre fuerzas del orden y presuntos delincuentes en Alvarado, en la zona costera de Veracruz, fue detenido un objetivo prioritario de seguridad en la zona.

De manera extraoficial se confirmó que el detenido es Francisco “N”, alias “El Gordo Frank”, quien es presuntamente alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en la zona.

El sujeto resultó herido durante la refriega con los policías y fue llevado a un hospital de la ciudad de Veracruz, en calidad de detenido.

Los hechos ocurrieron en la colonia Valente Cruz, en donde los vecinos lograron captar el sonido de la balacera en un video que difundieron a través de redes sociales.

También se detuvo al hijo de “El Gordo Frank” y a otros dos presuntos miembros del grupo delincuencial.

Asimismo, se reportó el aseguramiento de un vehículo que presuntamente estaría relacionado con el grupo del detenido.

Francisco “N” también estaría relacionado con investigaciones por diversos delitos, entre ellos el presunto secuestro de 46 migrantes ocurrido en noviembre de 2021; sin embargo, las autoridades no han informado si la intervención de este jueves está relacionada con ese caso.