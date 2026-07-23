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Cae “El Gordo Frank”, presunto jefe de plaza del CJNG en Alvarado, Veracruz

Francisco “N”, alias “El Gordo Frank”, fue detenido tras una balacera entre autoridades y presuntos criminales 

Por: Roxana Aguirre, Lourdes López

patrulla
Los hechos ocurrieron en la colonia Valente Cruz de VerFoto: Especial

Luego de un enfrentamiento armado entre fuerzas del orden y presuntos delincuentes en Alvarado, en la zona costera de Veracruz, fue detenido un objetivo prioritario de seguridad en la zona.

De manera extraoficial se confirmó que el detenido es Francisco “N”, alias “El Gordo Frank”, quien es presuntamente alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en la zona.

El sujeto resultó herido durante la refriega con los policías y fue llevado a un hospital de la ciudad de Veracruz, en calidad de detenido.

Los hechos ocurrieron en la colonia Valente Cruz, en donde los vecinos lograron captar el sonido de la balacera en un video que difundieron a través de redes sociales.

También se detuvo al hijo de “El Gordo Frank” y a otros dos presuntos miembros del grupo delincuencial.

Asimismo, se reportó el aseguramiento de un vehículo que presuntamente estaría relacionado con el grupo del detenido.

Francisco “N” también estaría relacionado con investigaciones por diversos delitos, entre ellos el presunto secuestro de 46 migrantes ocurrido en noviembre de 2021; sin embargo, las autoridades no han informado si la intervención de este jueves está relacionada con ese caso.

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la mañana de este jueves en el municipio de Alvarado, donde de manera extraoficial se reportó un enfrentamiento armado que habría derivado en la detención de Francisco “N”, alias "El Gordo Frank", identificado por versiones no oficiales como un presunto integrante de un grupo delictivo con operaciones en la región. De acuerdo con información que circula de forma preliminar, el operativo se habría desarrollado en la colonia Valente Cruz y provocó una balacera que generó momentos de temor entre habitantes del municipio. En redes sociales comenzaron a difundirse videos en los que se escuchan múltiples detonaciones de arma de fuego y se observa la movilización de unidades policiales. De manera no confirmada por las autoridades, trascendió que además de Francisco “N” también habrían sido detenidos su hijo y otros dos hombres, presuntamente vinculados con actividades delictivas. Asimismo, se reportó el aseguramiento de un vehículo que presuntamente estaría relacionado con el grupo del detenido. Versiones periodísticas también señalan que Francisco “N” ha sido relacionado con investigaciones por diversos delitos, entre ellos el presunto secuestro de 46 migrantes ocurrido en noviembre de 2021; sin embargo, las autoridades no han informado si la intervención de este jueves está relacionada con ese caso.
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