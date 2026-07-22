Matan al periodista Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca

El gremio periodístico vuelve a ser blanco de la violencia. El comunicador independiente Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado por disparos de arma de fuego la mañana de este miércoles, a escasos pasos de su vivienda ubicada en el Fraccionamiento La Esmeralda, en la zona poniente de la capital oaxaqueña.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el lamentable suceso ocurrió cuando el periodista se encontraba desayunando en un puesto de comida adjunto a su domicilio, en el municipio conurbado de San Pablo Etla. Sujetos desconocidos se aproximaron al lugar y abrieron fuego a quemarropa, arrebatándole la vida de manera instantánea.

¿Quién era Alejandro Leyva Aguilar?

Leyva Aguilar era una voz conocida y con amplia trayectoria en los medios de comunicación del estado.

Director de la Cortv: Durante su carrera profesional, ocupó el cargo de director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, consolidando su presencia en los medios públicos.

Columnista político: Actualmente se desempeñaba como comunicador independiente. Era el autor de la leída columna “El Zumbido del Moscardón”, misma que hoy, a las 6:00 horas, había compartido puntualmente con sus lectores y conocidos antes del fatal atentado.

Salomón Jara condena el crimen y reconoce su postura crítica

En los últimos años, la pluma y la voz de Alejandro Leyva se habían caracterizado por mantener una postura firme, cuestionando constantemente el actuar de la administración estatal.

Ante el homicidio, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, emitió un pronunciamiento para condenar de manera firme el asesinato y expresar su solidaridad con la familia y el gremio periodístico. El mandatario estatal reconoció abiertamente el rol del comunicador:

"Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia".

Asimismo, el gobernador aseguró que no se especulará ni se adelantarán conclusiones sobre el móvil del crimen, exigiendo una investigación transparente que lleve a los responsables ante la justicia.

Fiscalía de Oaxaca abre investigación; gabinete de seguridad ayudará

La gravedad del caso ha movilizado a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Inicialmente, el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Bernardo Rodríguez Alamilla, se trasladó al lugar de los hechos para encabezar las primeras diligencias.

Sin embargo, el caso será reforzado a nivel federal. El gobernador de Oaxaca solicitó formalmente que la Fiscalía Estatal establezca coordinación y colaboración inmediata con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). El objetivo es agotar todas las líneas de investigación, garantizando que el ejercicio periodístico de Leyva Aguilar sea considerado en las indagatorias.

Por su parte, el gabinete de seguridad federal anunció que brindará todo el apoyo necesario para esclarecer el homicidio, trabajando de la mano con las autoridades oaxaqueñas para avanzar rápidamente en la detención de los responsables bajo una premisa clara: el crimen no quedará impune y se conocerá toda la verdad.