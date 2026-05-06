CDMX se convierte en el estado 25 con Gusano Barrenador del Ganado

La Ciudad de México es la entidad federativa número 25 con reporte de miasis por Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax), mientras que los casos activos suman a la fecha mil 689, de acuerdo a datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El dóberman de 12 años de edad con gusanera en la base de su oreja izquierda reportado en Topilejo, alcaldía Tlalpan, en la CDMX, es uno de los 456 casos activos en caninos en territorio nacional.

Perritos en riesgo

Veterinario aplica un tratamiento desinfectante de color azul en la base de la oreja de un bovino retenido en un cajón ganadero, como parte de los procedimientos de control para evitar la propagación del gusano barrenador del ganado en zonas afectadas del sur-sureste de México.

Según la información del Senasica, los perros siguen ocupando el segundo lugar entre los animales más afectados por el Gusano Barrenador del Ganado, sólo superados por el ganado bovino.

Los cerdos adquirieron el virus, siendo el primer brote

En tercer lugar, se encuentran los cerdos, seguidos por los caballos, ovejas, cabras, gatos y gallinas.

¿Cuántos casos van?

En la lista de 23 mil 155 casos acumulados desde noviembre de 2024, el Senasica tiene registrados a Chiapas (6 mil 630), Oaxaca (3 mil 794), Veracruz (3 mil 399), Yucatán (2 mil 033), Tabasco (mil 235), Campeche (899), Guerrero (855), Puebla (737), Quintana Roo (657), San Luis Potosí (535) e Hidalgo (460).

Llega gusano barrenador a CDMX Especial

Además de Michoacán (412), Tamaulipas (360), Jalisco (268), Querétaro (267), Estado de México (231), Morelos (114), Colima (106), Guanajuato (103), Nuevo León (31), Zacatecas (12), Nayarit (9), Coahuila (4), Tlaxcala (3), y la Ciudad de México (1).

En los casos acumulados, los animales más afectados también son los bovinos (15 mil 142), en segundo lugar, los perros (cuatro mil 083), tercer lugar, los cerdos (mil 579), y después los caballos (mil 139), ovejas (608), humanos (224), cabras (210), gatos (123), gallinas (34), fauna silvestre (11), y conejos (2).

*bb