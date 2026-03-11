Reportan muerte de ballena varada en Sinaloa; presentaba diversas heridas | VIDEO

Una ballena fue reportada varada en la boca del estero de Lomas del Mar de Piaxtla, en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, el día de ayer; el hallazgo fue realizado por pescadores de la zona, quienes al iniciar sus labores se percataron de la presencia del cetáceo atrapado cerca de la costa.

Debido al gran tamaño del animal, los testigos apuntaron que no pudieron intervenir directamente para ayudarlo, por lo que solicitaron apoyo a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil y Seguridad Pública local se trasladaron al sitio para evaluar la situación a la espera de autoridades ambientales y especialistas para evaluar el estado de salud de la ballena.

Cabe mencionar que el lugar donde se localizó a la especie está ubicado en los linderos entre los municipios de San Ignacio y Mazatlán, lo que generó atención de diversas dependencias.

Una vez hecha la notificación, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió al sitio para realizar la evaluación del animal y determinar las acciones necesarias para su rescate o atención.

¿De qué murió la ballena?

El animal se informó que murió horas después de que encalló en la zona ya antes referida al norte de Culiacán. El cactáceo corresponde a un rorcual tropical o ballena de Bryde (Balaenoptera edeni), un macho joven y se presume que fue golpeado contra las rocas debido al fuerte oleaje presente en el sitio.

Derivado de las heridas que le provocaron los impactos y al hecho de quedar inmovil, la ballena de 10 metros de largo no resistió; cabe mencionar que los pescadores y habitantes de la zona horas antes intentaron devolver al cetáceo al mar y no lo consiguieron.

Después del lamentable deceso, fue necesario llevar el cuerpo de la ballena a la franja de arena para que la revisaran funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quienes determinaron que debería ser sepultada en el lugar.

Para esta acción, los rescatistas excavaron una fosa lejos del mar, para prevenir riesgos a la salud y malos olores por la descomposición del cetáceo.

No es el primer deceso

El ayuntamiento de Mazatlán informó que el 2 de marzo anterior fue localizada otra ballena más muerta en la playa El Caimanero. Personal de ecología municipal y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas determinaron enterrarla; además la cubrieron con cal y arena por su avanzado estado de descomposición.

