Marina clausura curso especializado para pelotones de acción directa

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), concluyó el programa de capacitación denominado “Pelotones de Acción Directa de Infantería de Marina”, con una ceremonia realizada en la Unidad Naval de Operaciones Especiales ubicada en el Estado de México.

En este ejercicio de formación participaron 63 elementos navales provenientes de tres Batallones de Infantería de Marina, quienes durante varias semanas recibieron entrenamiento especializado impartido por nueve instructores pertenecientes a la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), personal con amplia experiencia en misiones de alto nivel operativo.

Durante el curso, los participantes reforzaron capacidades en áreas clave para las operaciones tácticas. Entre las materias abordadas destacaron acondicionamiento físico, medicina táctica, planeamiento operativo, tiro, operaciones de patrullaje, operaciones urbanas, así como combate cercano en interiores con fuego real.

Durante varias semanas los elementos recibieron entrenamiento especializado. Cortesía

También fueron instruidos en brecheo mecánico y balístico, movimientos en convoy, planeación y ejecución de misiones, además de técnicas de soga rápida y rappel.

El programa de adiestramiento se desarrolló del 9 de febrero al 6 de marzo de 2026, periodo en el que el personal naval cumplió con 204 horas de instrucción, divididas en 37 sesiones teóricas y 167 prácticas, enfocadas en fortalecer sus conocimientos, habilidades y destrezas operativas dentro de la Infantería de Marina.

De acuerdo con la institución naval, el curso concluyó conforme a los lineamientos establecidos en el programa de capacitación de la Semar, consolidando la preparación del personal participante.

El objetivo principal de este entrenamiento fue potenciar las capacidades tácticas y operativas de los pelotones de acción directa, mediante una formación especializada orientada a la ejecución eficiente de operaciones de alto impacto, con lo que se busca fortalecer la capacidad de respuesta de la Infantería de Marina en las misiones que le son asignadas.

fdm