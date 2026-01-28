Implementan operativo especial en busca de agresores de los diputados de Movimiento Ciudadano

El gobernador Rubén Rocha Moya ordenó un operativo especial en busca de los responsables de haber atacado a los diputados de Movimiento Ciudadano, en las calles de Culiacán.

“He instruido al secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables. Así mismo, me he comunicado con la titular de la Fiscalía General del Estado, para efecto de que se actúe con prontitud y celeridad en la investigación que se ha abierto con motivo de estos hechos”, señaló a través de sus redes sociales.

Al poco tiempo, se observaron algunos helicópteros sobrevolando en el sector centro, y recorrido de elementos de las distintas corporaciones por la ciudad. Sin embargo, hasta el momento no han sido localizados.

Helicópteros y corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en Culiacán tras el ataque a diputados de Movimiento Ciudadano. Especial

También en redes sociales, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, condeno la agresión en contra de los legisladores Sergio Torres y Elizabeth Montoya.

“Estamos atentos a la evolución de su salud. Como Municipio se colabora con el Grupo Interinstitucional para dar con los responsables. Este hecho, como todos donde hay violencia, no debe quedar impune”, manifestó.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que uno de los escoltas de los diputados resultó lesionado al repeler la agresión, y al igual que los legisladores, fue traslado a un hospital.

Además, confirmaron que las autoridades de los tres niveles de gobierno, iniciaron un amplio operativo terrestre y aéreo para la búsqueda y localización de los responsables.

“Se solicita a la ciudadanía atender las indicaciones de las autoridades que trabajan en este operativo de búsqueda”, pidieron a través de un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades únicamente han localizado el vehículo de los presuntos atacantes, abandonado sobre la calle Buelna, en las inmediaciones de la Preparatoria Central Diurna. La unidad tenía impactos de bala en los cristales y la carrocería.

Después del atentando y por el operativo anunciado, algunas escuelas del centro decidieron suspender las clases para el turno vespertino, para evitar riesgos innecesarios a sus alumnos.