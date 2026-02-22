Suman 21 bloqueos carreteros de Michoacán | VIDEO

La mañana de este domingo, se registraron bloqueos carreteros e incendios de vehículos en diversos puntos de la región de Tierra Caliente y el occidente de Michoacán. Estos eventos coinciden con el despliegue de un operativo por aire y tierra por parte del Ejército Mexicano en Apatzingán y zonas aledañas.

En Jiquilpan con la quema de vehículos en la Glorieta de Liconsa sobre el Blvd. Lázaro Cárdenas, un tractocamión atravesado en la carretera Jiquilpan-Totolán a la altura del arco, y un bloqueo adicional en la carretera Sahuayo-Jiquilpan a la altura de Francisco Sarabia. Por su parte, en Sahuayo se presentan afectaciones en el crucero Sahuayo-Venustiano Carranza-Cojumatlán (altura del Oxxo) y en la intersección del Blvd. Lázaro Cárdenas con la calle Bravo. Finalmente, en Chavinda se registra un bloqueo en la entrada al municipio sobre la carretera Jiquilpan-Zamora.

En la carretera Pátzcuaro-Uruapan, específicamente en el Puente de Ajuno con desviación a Zirahuén, así como en la carretera Comanja-Tiríndaro a la altura de la localidad de Caratacua.

En el municipio de Numarán, se reportan cierres en la carretera La Piedad-Numarán, afectando el Fraccionamiento Las Cañadas y el kilómetro 14 en la Agrícola La Palma. En La Piedad, la circulación está interrumpida en la carretera hacia Yurécuaro a la altura de la estación Paty, mientras que en el municipio de Yurécuaro el bloqueo se sitúa a la altura de la localidad de Mirandillas. Asimismo, se registra el cierre en el kilómetro 347 de la Autopista de Occidente con dirección a Morelia, en la zona de Churintzio.

Región Zamora, Ecuandureo, Ixtlán, Tangancícuaro y Chilchota

En Zamora, se identifican bloqueos en las salidas hacia La Piedad (Sauz de Abajo) y hacia La Barca (La Sauceda). En Ecuandureo, la actividad se concentra en la autopista Ecuandureo-Zamora a la altura de La Nopalera, y en diversos puntos de la carretera Zamora-La Piedad, incluyendo Las Fuentes, Quiringuicharo y el Parque Industrial. Adicionalmente, se reportan interrupciones en la entrada a Ixtlán por la vía Zamora-La Barca; en la carretera Carapan-Zamora a la altura de la entrada a Camécuaro y la desviación a Ruiz Cortines en Tangancícuaro; y en los puntos de Carapan y Noroto pertenecientes a Chilchota.

En el municipio de Buenavista, los cortes viales se ubican en la carretera Apatzingán-Buenavista (Santa Ana Amatlán y Hotel La Herradura), además de los cruceros que conducen a La Ruana, Tepalcatepec y la salida hacia Los Reyes. En Apatzingán, las afectaciones se encuentran en la vía hacia Aguililla, específicamente en Puente de Hierro y Chandio. Finalmente, en Aguililla se reporta situación de riesgo en la localidad de El Aguaje.

Habitantes de la región han reportado la presencia de militares y sobrevuelos en distintos tramos carreteros como parte de la movilización de las fuerzas federales. Debido a estos hechos, transportistas, comerciantes y ciudadanos han optado por resguardarse para evitar los puntos de conflicto. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni la detención de presuntos involucrados relacionados con estos incidentes.

fdm