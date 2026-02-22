¡Último día! Si cumpliste entre 60 y 64 años regístrate a la Pensión Mujeres Bienestar

Este domingo 22 de febrero, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, hizo un llamado especial a todas aquellas mujeres que hayan cumplido entre 60 y 64 años para que se registren a la Pensión Mujeres Bienestar.

Cabe mencionar que esta convocatoria comenzó desde el pasado 16 de febrero, en ella se busca reconocer el esfuerzo que las mexicanas han tenido en el cuidado de su familia. Montiel Reyes añadió que el registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo un calendario.

En este contexto, este domingo, el registro está abierto a todas las letras o rezagados que por alguna u otra razón no hayan podido asistir los días anteriores, además la inscripción también aplica para los Adultos Mayores de 65 años y más.

¿Dónde y en qué horarios registrarse?

Para poder llevar a cabo el registro pertinente, la Secretaria del Bienestar, instaló más de 2 mil 500 módulos distribuidos a lo largo ancho del país en un horario de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde.

Para ubicar el módulo, se puede consultar la página de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar Por otro lado la encargada de la política social del país, señaló que para el registro es necesario presentar:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad). CURP (Impresión reciente).

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa).

Aunado a lo anterior, la secretaria comentó que quienes por algún motivo no pueden acudir al realizar el trámite de registro, pueden solicitar una visita domiciliaria en la Línea de Bienestar 800 639 42 64, para que un servidor de la nación acuda al domicilio a realizarlo, siempre y cuando se tenga toda la documentación requerida.

Por último, la titular del Bienestar exhortó a la población a informarse a través de las redes oficiales @bienestarmx; la Línea de Bienestar 800 63 94 264; o la página web. www.gob.mx/bienestar

fdm