Repartirán 200 mil condones durante partidos del Mundial en Nuevo León

Ante el incremento de infecciones de transmisión sexual que suele registrarse durante los eventos como el Mundial de Futbol, la Secretaría de Salud de Nuevo León repartirá 200 mil condones durante la celebración de la justa mundialista en este estado.

El reparto se realizará a través del Consejo Estatal de Prevención del Sida (Coesida) y las acciones forman parte de las medidas preventivas para las infecciones de este tipo.

Los preservativos se estarán entregado en varios puntos como el módulo instalado al interior del Hospital Móvil, ubicado a un costado del acceso 6 del Parque Fundidora, así como los módulos informativos que estarán en la Macroplaza, Barrio Antiguo, Paseo Santa Lucía y parajes turísticos como Grutas de Bustamante, la Huasteca, Potrero Chico, Grutas de García, el Obispado y Cola de Caballo.

Además de la entrega de condones en el Hospital Móvil del Parque Fundidora en ese sitio se estarán realizando pruebas rápidas de detección de VIH, sífilis y hepatitis C.

El objetivo de estas acciones es prevenir las infecciones de transmisión sexual que tienden a registrar incremento en este tipo de eventos”, precisó la Secretaría de Salud del estado.

Protestan afuera de estadio por desapariciones

En el marco del primer partido mundialista celebrado en Nuevo León, integrantes del colectivo Renacer NL A.C se manifestaron en el exterior del estadio Monterrey por la crisis de desapariciones.

Armados con pancartas y fotografías de sus seres queridos, víctimas de este delito, los manifestantes denunciaron que las autoridades no destinan recursos a la búsqueda de personas desaparecidas, pero sí realizaron grandes inversiones para el Mundial.

Elva Elizabeth Rivas, representante del colectivo, explicó que buscan expresar su “indignación ante la falta de apoyo y sensibilidad que hemos recibido por parte de las instituciones que deberían de acompañarnos en nuestra búsqueda de verdad y justicia”.

Dijo que resulta increíble observar cómo se destinan millones de pesos para embellecer la ciudad con motivo de eventos y proyectos de imagen pública.

Agregó que “mientras que a las familias que buscamos a nuestros seres queridos se nos niega incluso el apoyo más básico”.

Resaltó que desde el 11 de marzo de 2024 han asistido de manera constante a un predio en Salinas Victoria identificado como “campo de exterminio” y las autoridades no han sido capaces de garantizar condiciones mínimas para las labores de búsqueda.

Durante la manifestación, algunos aficionados suecos se les acercaron para mostrar su apoyo.