Renuncia funcionario de Quintana Roo tras “balconeado” en final de la NBA

Aparecer justo debajo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las fotos capturadas durante el tercer partido de las finales de la NBA en el Madison Square Garden en Nueva York, llevó al titular del Servicio de Administración Tributaria del estado de Quintana Roo (SATQ), Héctor Contreras Mercader, a presentar su renuncia este jueves, aclarando que su asistencia al encuentro deportivo fue en el ámbito personal.

El pasado lunes por la noche, medios de comunicación estadounidense publicaron el abucheo que los fans de los Knicks dedicaron al presidente estadounidense, responsabilizándolo de traer mala suerte y contribuir a la derrota ante los Spurs de San Antonio por 115-111, y de poner fin a la racha de 13 victorias consecutivas del equipo neoyorquino.

Luego de que el hoy exfuncionario fue identificado en compañía de un adolescente y una mujer, la información se hizo viral en medios locales, pues se estimó que cada entrada tuvo un costo de unos 20 mil dólares, lo que se vuelve inconsistente en un gobierno morenista que promueve la austeridad republicana.

Tras tres días, el SATQ emitió un comunicado dirigido a la opinión pública aludiendo que: “en congruencia con los principios que rigen el servicio público, así como con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas de la administración estatal, he tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo de director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo”.

Agrega que: “Esta determinación tiene como único propósito no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública ni dar lugar a señalamientos que distraigan el trabajo institucional”.

“Dejando en claro que, mi asistencia a un partido de basquetbol en la ciudad de Nueva York, fue en el ámbito estrictamente personal. Agradezco la confianza depositada en mi persona durante el tiempo que desempeñé esta responsabilidad”, finaliza.

Su salario neto mensual era de 64 mil 650 pesos Foto: Especial

El ahora exfuncionario vinculado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue nombrado director del SATQ desde el 2 de octubre de 2022 por el entonces titular de la Secretaría de Finanzas, Eugenio Segura. De acuerdo con el tabulador oficial, su salario neto mensual era de 64 mil 650 pesos.

Ese mismo día, la directora de ingresos del SATQ, Sirius Tenorio Cardona, fue exhibida por un supuesto enriquecimiento ilícito que fue evidenciado en sus propias publicaciones en las que presume sus constantes viajes por diversos destinos internacionales y la supuesta construcción de una plaza comercial en donde tiene diversos negocios.