México y Canadá impulsan misión comercial para fortalecer relación bilateral

México y Canadá comparten una relación sólida, sustentada en la cooperación económica pero también en el diálogo político del más alto nivel, aseguró hoy el canciller Juan Ramón de la Fuente, durante el lanzamiento de la convocatoria al sector empresarial para participar en la misión comercial al país de la hoja de maple que se realizará del 7 al 9 de mayo próximo.

En este sentido, destacó que dicho diálogo político, que atraviesa por un buen momento, ha sido respetuoso, productivo y fluido, además de que se sustenta en la confianza y los valores democráticos que ambos países comparten.

Estamos en una etapa en la que hay que dar resultados, hay que tratar de concretar todo este marco de referencia, todo este clima político, empresarial, social, cultural, que se ha venido tejiendo para que podamos empezar a darle a nuestros pueblos lo que están esperando, que son resultados específicos y benéficos en sus vidas cotidianas.

"En la medida que se avance en lo comercial, se van a mejorar también los términos de movilidad y de inclusión, se va a mejorar también el tema de la seguridad y, haciéndolo con conciencia, se va a mejorar también, el desarrollo sostenible", precisó.

SRE

Acompañado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el secretario De la Fuente resaltó que esté diálogo político ha sido el cimiento de la relación bilateral, a partir del Plan de Acción acordado para fortalecer diversos sectores estratégicos y el cual deberá dar resultados pronto.

Vamos a Canadá como siempre: con respeto, con confianza, pero también con propuestas y con la convicción de que el futuro de nuestra región se consolida mediante el diálogo, la cooperación y el comercio, sí; pero también mediante la tecnología, la salud, la energía, el turismo, la cultura y la diplomacia”, sostuvo.

Refirió también que como parte de la movilidad que impulsa este Plan de Acción, el Programa de Trabajadores Temporales, que complementa y fortalece la parte comercial de la relación bilateral, se ha convertido en referente internacional que beneficia a decenas de miles de familias al año.

De acuerdo con el último censo, más de 160 mil personas que se identifica como mexicanas viven en Canadá, convirtiéndose así en el segundo país con mayor número de connacionales, después de Estados Unidos.

El canciller Juan Ramón de la Fuente consideró que la convocatoria a los representantes del sector empresarial es un paso en la dirección correcta, porque “cuando nuestras empresas colaboran, nuestras economías se integran mejor, y nuestras sociedades prosperan juntas, América del Norte constituye, no solamente uno de los mercados más robustos y dinámicos del mundo, sino una región que puede alcanzar los mejores niveles de bienestar en un futuro no muy distante”, expuso.

Respecto al Mundial de la FIFA, De la Fuente consideró que será una justa exitosa en la que los países anfitriones están trabajando juntos, coordinados y previendo todas las posibles eventualidades para resolverlas.

Al acto celebrado en la Secretaría de Economía, asistieron titulares de distintas dependencias, empresarios y representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país.

«pev»