Cofepris: En menos de 15 días, pacientes podrán verificar en línea indicaciones de medicamentos

En menos de dos semanas, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pondrá en operación una plataforma digital para que los pacientes puedan consultar información básica sobre los medicamentos que les fueron recetados, con el objetivo de mejorar el acceso a información confiable y prevenir el uso inadecuado de tratamientos.

En entrevista con “Health Café” conducido por Juana Ramírez, el titular de la Cofepris, Víctor Hugo Borja Aburto, explicó que el nuevo sitio permitirá a los usuarios buscar un medicamento y conocer para qué está indicado, sus usos autorizados y advertencias relevantes.

El funcionario señaló que la herramienta busca evitar confusiones cada vez más frecuentes, como el uso de fármacos diseñados para tratar enfermedades específicas en otros contextos.

Como ejemplo, mencionó medicamentos indicados para la diabetes que en algunos casos se han popularizado para perder peso.

Explicó que “una persona podrá consultar si el medicamento que le recetaron está indicado para diabetes, para obesidad o para otra condición, y así tener información clara y verificable”.

Además de mejorar la información al paciente, la autoridad sanitaria trabaja en fortalecer la regulación de la venta de los medicamentos a través de internet.

Borja Aburto indicó que la Cofepris mantiene coordinación con plataformas digitales para asegurar que los productos que se ofrecen cumplan con las disposiciones sanitarias y cuenten con autorización para su comercialización en el país.

Otro de los frentes prioritarios es el combate a los llamados “productos milagro”, que suelen promocionarse con supuestos beneficios para la salud sin respaldo científico.

El titular de la Cofepris advirtió que muchos de estos artículos se comercializan a través de redes sociales y sitios digitales, por lo que la autoridad mantiene operativos de vigilancia y retiro del mercado cuando se detectan irregularidades.

El funcionario añadió que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la regulación sanitaria en un contexto de creciente comercio digital de productos para la salud.

Finalmente, Borja Aburto señaló que el trabajo regulatorio también considera los compromisos internacionales de México, particularmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que establece estándares y mecanismos de cooperación en materia de regulación sanitaria y comercio de productos farmacéuticos.

De acuerdo con el funcionario, mantener reglas claras y mecanismos de supervisión eficaces es clave para proteger a los consumidores, garantizar la calidad de los medicamentos y fortalecer la confianza en el sistema sanitario.

jcp