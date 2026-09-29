Se registran fuertes lluvias en Coahuila y Durango

Una fuerte lluvia cayó la tarde de este martes en el municipio de Torreón, Coahuila, donde las autoridades pidieron a la población extremar precauciones ante las condiciones climatológicas adversas.

Encharcamientos provocados por las fuertes lluvias que se registran en Coahuila y Durango Foto: Especial

Los elementos realizan recorridos en diferentes puntos de la ciudad para atender la emergencia, al tiempo que recomendaron manejar con precaución, encender las luces y reducir la velocidad, así como evitar cruzar encharcamientos y arroyos, asegurar objetos que puedan caer y resguardar documentos importantes.

Encharcamientos provocados por las fuertes lluvias que se registran en Coahuila y Durango Foto: Especial

Mientras que en Durango también se reportan lluvias y actividad eléctrica debido al ciclón tropical Polo y al monzón mexicano. Las autoridades de Protección Civil, se mantienen en monitoreo constante de las condiciones meteorológicas.

Encharcamientos provocados por las fuertes lluvias que se registran en Coahuila y Durango Foto: Especial

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se esperan lluvias moderadas a fuertes en la sierra occidental, y lluvias ligeras y aisladas en el resto de la entidad, incluso en la capital.

Daños provocados por las fuertes lluvias que se registran en Coahuila y Durango Foto: Especial

Los municipios donde se reportan fuertes lluvias son Santiago Papasquiaro, El Oro, Cuencamé, Gómez Palacio y la capital del estado.

Daños provocados por las fuertes lluvias que se registran en Coahuila y Durango Foto: Especial

En Manzanillo cierran playas por “Rachel”

Autoridades de Protección Civil determinaron el cierre preventivo de las playas de Manzanillo, Tecomán y Armería, en el estado de Colima, ante el incremento del oleaje provocado por la tormenta tropical ‘Rachel’, que se desplaza por el Pacífico mexicano.

La Unidad Estatal de Protección Civil informó que también fueron restringidas las actividades de navegación en el Puerto de Manzanillo, mientras personal estatal y de las unidades municipales realiza recorridos por la franja costera para reforzar las medidas preventivas.

Durante estos operativos, elementos de Protección Civil, Marina, Defensa Nacional y Guardia Nacional apoyan a ramaderos y prestadores de servicios en el retiro de mobiliario y pertenencias que pudieran ser arrastrados por el fuerte oleaje. Además, guardavidas y elementos de Protección Civil, colocaron banderas de color negro para informar que no hay condiciones de seguridad para ingresar al mar.

La Capitanía Regional de Puerto de Manzanillo estableció el cierre a la navegación para embarcaciones mayores y menores, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas y marítimas.

Protección Civil exhortó a la población a no ingresar al mar, evitar acercarse a la zona de rompimiento de las olas y respetar los cierres establecidos, mientras se mantiene vigilancia sobre la evolución de ‘Rachel’ y sus posibles efectos en Colima.