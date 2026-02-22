Olegario Vázquez Aldir reconoce compromiso de Sheinbaum con la legalidad y la seguridad

Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol, hizo un reconocimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por su compromiso con la legalidad y la seguridad del país.

Luego del operativo en el que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, a través de su cuenta de X, el empresario publicó un mensaje donde enfatizó que se “impuso el Estado Mexicano”.

Sumado a lo anterior, Vázquez Aldir también destacó el trabajo realizado por la Defensa, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional durante los operativos.

Y aseguró que México es una gran nación que seguirá avanzando con firmeza.

Se impuso el Estado mexicano. Mi reconocimiento a la presidenta @Claudiashein, a la @SSPCMexico, a nuestras @Defensamx1, @SEMAR_mx y a la @GN_MEXICO_ por su compromiso con la legalidad y la seguridad del país.

México es una gran nación y seguiremos avanzando con firmeza”, escribió el presidente de Grupo Vazol en su cuenta de X.

