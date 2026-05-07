Empresarios y liderazgos locales comienzan a cerrar filas rumbo a Morelia 2027

El empresario Gilberto Morelos Favela apareció en encuentros con perfiles políticos, académicos y sociales ligados a la discusión interna de Morena en la capital michoacana

A dos años de la elección municipal, distintos sectores políticos, empresariales y sociales comenzaron a movilizarse rumbo a la contienda por la presidencia municipal de Morelia, en medio de los primeros reacomodos internos dentro de Morena para disputar una de las plazas más relevantes del estado, actualmente gobernada por el PAN bajo la administración de Alfonso Martínez Alcázar.

En ese contexto, el empresario moreliano Gilberto Morelos Favela comenzó a aparecer en reuniones y encuentros con perfiles empresariales, académicos y actores políticos vinculados con la construcción de una propuesta municipal enfocada en desarrollo urbano, servicios públicos, movilidad y crecimiento económico para la capital michoacana.

Las reuniones llamaron la atención dentro del escenario político local por la participación de empresarios, exfuncionarios, perfiles académicos y liderazgos ciudadanos que comenzaron a articular mesas de trabajo y diálogos rumbo al proceso político de 2027.

Entre quienes participaron en estos encuentros se encuentran Octavio Larios González, Arturo Sandoval Canals, Alberto Sánchez Cárdenas, Cristina Cortés Carrillo y Miguel Ángel Chávez Zavala, perfiles ligados a sectores empresariales, académicos y políticos de Morelia.

Aunque Morena todavía no inicia formalmente su proceso interno para la definición de candidaturas municipales, distintos grupos comenzaron a acelerar movimientos y posicionamientos en la capital michoacana, considerada una de las disputas estratégicas rumbo a la renovación de ayuntamientos.

Actualmente, Morelia representa uno de los principales bastiones de oposición al morenismo en Michoacán, escenario que ha comenzado a generar movimientos anticipados entre actores políticos y grupos locales interesados en la sucesión municipal.

En las reuniones recientes también comenzó a discutirse la construcción de una agenda enfocada en movilidad, crecimiento urbano, inversión, servicios municipales y desarrollo económico, temas que distintos sectores consideran prioritarios para la capital del estado rumbo a los próximos años.